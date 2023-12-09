خروج "المانشافت" المبكر من مونديال قطر أبرز الأسباب.. الاتحاد الألماني يخسر ماليا

أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية لأنباء المال والاقتصاد -أمس الجمعة- أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تكبد خسارة مالية قدرها 4.2 ملايين يورو عام 2022.

وكشف التقرير أنه بدون البنود الخاصة، كان من الممكن أن تصل الخسارة إلى 17.5 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة عن شتيفان غرونوالد، المدير المالي للاتحاد، قوله "لا تزال نتيجة مالية مقبولة بشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأس العالم في قطر 2022. إننا نتعامل الآن مع عجز هيكلي".

وأضاف غرونوالد أنه إذا كانت بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا صيف العام المقبل، مخيبة للآمال بالنسبة لمنتخب "المانشافت" أمام جماهيره، "فسنواجه مشكلة أكثر خطورة".

يذكر أن المنتخب الألماني يلعب في المجموعة الأولى رفقة سويسرا وأسكتلندا والمجر.

وستقام المباراة الافتتاحية لليورو بين ألمانيا وأسكتلندا في 14 يونيو/حزيران المقبل.