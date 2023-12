بعد سانتوس البرازيلي.. أندية عريقة ذاقت مرارة الهبوط للدرجة الثانية

عاشت جماهير نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم صدمة كبيرة بعد هبوط فريقها إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، منذ ما يزيد عن قرن من تأسيسه.

وودّع سانتوس، حامل اللقب 8 مرات، منافسات دوري النخبة بخسارته على يد فورتاليزا 1-2 في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة. وأنهى الفريق -السابق للنجم نيمار مهاجم الهلال السعودي حاليا والأسطورة الراحل بيليه- الموسم في المركز الـ 17 برصيد 43 نقطة فقط.

ولم تتقبل جماهير سانتوس الغاضبة سقوط فريقها الكارثي وقامت بإحراق حافلة النادي وعدد من سيارات اللاعبين خارج ملعب فيلا بالميرو.

For the first time in their 111-year history, Santos have been relegated to the Brazilian second division 💔

