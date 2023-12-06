رياضة|إسبانيا

دفاع ريال مدريد "الحديدي" الأفضل في الليغا وأوروبا

روديغر صمام أمان في دفاع ريال مدريد هذا الموسم (رويترز)
6/12/2023

نجح ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق رقم قياسي جديد جعل دفاعه الأفضل والأقوى بين أندية الدوري الإسبانية والأوروبية أيضا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن دفاع ريال مدريد ورغم الإصابات المتتالية التي طالت عددا من لاعبيه منذ بداية هذا الموسم، أصبح الأفضل في تاريخ النادي والأقوى في الليغا على مستوى تلقي الأهداف.

ودخلت شباك "الميرينغي" هذا الموسم 9 أهداف في 15 مباراة وهي أقل حصيلة في تاريخ النادي خلال موسم واحد، مقابل 13 هدفا لأتلتيكو مدريد (مع مباراة أقل) و14 هدفا لبرشلونة.

وفي مثل هذه المرحلة من موسم 2019-2020، استقبلت شباك ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان 11 هدفا في 15 مباراة.

وإضافة إلى سجله الجيد في الليغا، يعد الميرينغي أقل فريق تلقى أهدافا في أوروبا منذ موسم 2019-2020 بـ129 هدفا في 167 مباراة، بمعدل (0.77 هدف في المباراة الواحدة)، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 139 هدفا في 155 مباراة (0.89 هدف في المباراة الواحدة).

وجاء أتلتيكو مدريد الإسباني ثالثا برصيد 141 هدفا في المباراة الواحدة في 166 مباراة، بمعدل (0.84 هدف في المباراة الواحدة)، بينما احتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الرابع بـ142 هدفا في 166 مباراة وبرشلونة الإسباني الخامس بـ148 هدفا في 167 مباراة.

وأرجعت الصحيفة أن العمل الجماعي هو مفتاح صلابة دفاع ريال مدريد وعدم تلقيه أهدافا كثيرة هذا الموسم، لكنها أبرزت أيضا المستوى الجيد للظهيرين الإسباني كاربخال والفرنسي فيرلاند ميندي وصخرة الدفاع الألماني أنطونيو روديغر الذي شارك في جميع المباريات باستثناء لقاء واحد بسبب الإيقاف، إضافة إلى ثبات وقوة المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي غاب عن مباراتين فقط في الدوري بسبب الإصابة وأخرى بسبب قرار فني.

وعلى الرغم من أن دفاع الملكي في دوري أبطال أوروبا ليس قويا (5 أهداف في 5 مباريات) كما هي الحال في الدوري، فإن ذلك لم يمنع الفريق من الفوز بمبارياته الخمس في دور المجموعات وتصدر المجموعة الثالثة وضمان التأهل لثُمن النهائي.

المصدر : الصحافة الإسبانية