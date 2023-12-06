دفاع ريال مدريد "الحديدي" الأفضل في الليغا وأوروبا

نجح ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق رقم قياسي جديد جعل دفاعه الأفضل والأقوى بين أندية الدوري الإسبانية والأوروبية أيضا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن دفاع ريال مدريد ورغم الإصابات المتتالية التي طالت عددا من لاعبيه منذ بداية هذا الموسم، أصبح الأفضل في تاريخ النادي والأقوى في الليغا على مستوى تلقي الأهداف.

ودخلت شباك "الميرينغي" هذا الموسم 9 أهداف في 15 مباراة وهي أقل حصيلة في تاريخ النادي خلال موسم واحد، مقابل 13 هدفا لأتلتيكو مدريد (مع مباراة أقل) و14 هدفا لبرشلونة.

وفي مثل هذه المرحلة من موسم 2019-2020، استقبلت شباك ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان 11 هدفا في 15 مباراة.

🚨 ماركا | بفضل روديغر تحسن دفاع ريال مدريد ووصل إلى رقم قياسي تاريخي، وهو اللاعب الذي لعب أكبر عدد من الدقائق في هذا الموسم، وهو حاسم بالنسبة لأنشيلوتي. pic.twitter.com/ayGgsLORbj — Insider Real (@RMCFarab) December 6, 2023

وإضافة إلى سجله الجيد في الليغا، يعد الميرينغي أقل فريق تلقى أهدافا في أوروبا منذ موسم 2019-2020 بـ129 هدفا في 167 مباراة، بمعدل (0.77 هدف في المباراة الواحدة)، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 139 هدفا في 155 مباراة (0.89 هدف في المباراة الواحدة).

وجاء أتلتيكو مدريد الإسباني ثالثا برصيد 141 هدفا في المباراة الواحدة في 166 مباراة، بمعدل (0.84 هدف في المباراة الواحدة)، بينما احتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الرابع بـ142 هدفا في 166 مباراة وبرشلونة الإسباني الخامس بـ148 هدفا في 167 مباراة.

MARCA | العمل الجماعي هو الذي جعل دفاع ريال مدريد صلب هذا الموسم. يمتلك ريال مدريد حارسين ممتازين

هناك تفاهم رائع بين روديغر والأبا

ميندي عاد لمستواه، ومنح الجهه اليسرى قوة دفاعية

كارفخال عاد إلى قمة مستواه أنشيلوتي يقول بأن الخطة 4-4-2 هي التي منحت الفريق هذه القوة الدفاعية. pic.twitter.com/FnkWMP8Vzc — RMC World (@RMC_AH7) December 6, 2023

وأرجعت الصحيفة أن العمل الجماعي هو مفتاح صلابة دفاع ريال مدريد وعدم تلقيه أهدافا كثيرة هذا الموسم، لكنها أبرزت أيضا المستوى الجيد للظهيرين الإسباني كاربخال والفرنسي فيرلاند ميندي وصخرة الدفاع الألماني أنطونيو روديغر الذي شارك في جميع المباريات باستثناء لقاء واحد بسبب الإيقاف، إضافة إلى ثبات وقوة المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي غاب عن مباراتين فقط في الدوري بسبب الإصابة وأخرى بسبب قرار فني.

وعلى الرغم من أن دفاع الملكي في دوري أبطال أوروبا ليس قويا (5 أهداف في 5 مباريات) كما هي الحال في الدوري، فإن ذلك لم يمنع الفريق من الفوز بمبارياته الخمس في دور المجموعات وتصدر المجموعة الثالثة وضمان التأهل لثُمن النهائي.