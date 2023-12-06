رياضة|آسيا

الهدافون التاريخيون لكأس أمم آسيا

Jean-Marie Schiltz @Schiltz86758181 Wer kennt denn diesen Perser noch ?
الإيراني علي دائي متصدر قائمة هدافي كأس آسيا بـ14 هدفا (مواقع التواصل)
6/12/2023

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى كأس آسيا 2023 في قطر، التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى 10 فبراير/شباط 2024، ومعها يزداد شغف المشجعين بخصوص تاريخ البطولة وأكثر المتوجين بها وهدافيها وما إلى ذلك من الأرقام التي باتت الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة.

ونشرت حسابات البطولة القارية على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بهدافي النهائيات، ويوجد فيها لاعبان فقط لا يزالان ينشطان مع منتخبي بلديهما، في حين اعتزل بقيتهم اللعبة.

 

 قائمة الهدافين التاريخيين بكأس أمم آسيا

  • الإيراني علي دائي: يتصدر دائي قائمة هدافي كأس أمم آسيا لكرة القدم برصيد 14 هدفا، إذ شارك في 3 نسخ من المونديال الآسيوي. وأحرز 8 أهداف في بطولة آسيا عام 1996، التي أقيمت في الإمارات والتي توّج بها المنتخب السعودي، ثم سجّل 3 أهداف في بطولة 2000، ومثلها في بطولة 2004.

  • الكوري الجنوبي لي دونغ كوك: ثاني هدافي بطولة كأس آسيا وأحرز 10 أهداف، ونال لقب هداف بطولة آسيا عام 2000 برصيد 6 أهداف، وسجّل 4 أهداف في البطولة التالية عام 2004.

  • الياباني تاكاهارا: يحتل الياباني تاكاهارا المركز الثالث في قائمة هدافي كأس آسيا برصيد 9 أهداف. أحرز تاكاهارا 5 أهداف في بطولة 2000، التي توّج بها الساموراي على حساب السعودية في النهائي. وتقاسم تاكاهارا لقب هداف البطولة عام 2007 مع العراقي يونس محمود، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

 

  • الإماراتي علي مبخوت: قائد منتخب الإمارات العربية يحمل الرقم القياسي بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس أمم آسيا في الثانية 14 وجاء في مرمى منتخب البحرين في نسخة عام 2015 في أستراليا، وفاز بالحذاء الذهبي في هذه النسخة بتسجيله 5 أهداف. وفي المجموع سجل مبخوت 9 أهداف في بطولات أمم آسيا.

 

  • القطري المعز علي: كان أحد المساهمين الرئيسيين في فوز "العنابي" بلقب كأس آسيا عام 2019، ويحمل الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، إذ سجل 9 أهداف بنسخة 2019 في الإمارات.

  • الكويتي جاسم الهويدي: يحتل الكويتي جاسم الهويدي المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس آسيا برصيد 8 أهداف. واختير الدولي الكويتي السابق أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعب عربي عام 1998. وأحرز الهويدي 4 أهداف في نسخة عام 1996، ليساعد الأزرق على احتلال المركز الرابع في البطولة، ثم أحرز هدفين في بطولة عام 2000.
Post by @drjasimalhuwaidi
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  • العراقي يونس محمود: قاد "السفاح" يونس محمود منتخب العراق للتتويج ببطولة آسيا عام 2007 على حساب السعودية في المباراة النهائية. وأحرز محمود 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية شارك فيها برفقة أسود الرافدين، ليتساوى في الرصيد مع جاسم الهويدي.

 

  • الإيراني حسين كالاني: ظهر بقميص المنتخب الإيراني 24 مرة سجل خلالها 11 هدفا، بينها 7 أهداف في بطولات كأس أمم آسيا.

  • الكويتي فيصل الدخيل: سجل 7 أهداف في بطولات أمم آسيا، وهو أحد أشهر اللاعبين الكويتيين المعتزلين. حاز كأس آسيا 1980 بالكويت، واختير ضمن قائمة أفضل 30 لاعب كرة قدم خلال القرن الماضي في آسيا.

  • الإيراني بهتاش فاريبا: أحرز 7 أهداف ولعب مع منتخب إيران لكرة القدم منذ عام 1977 وحتى عام 1986، وفاز بجائزة هداف آسيا في نسخة 1980.

  • الكوري الجنوبي تشوي سون هو: مثّل منتخب كوريا الجنوبية 96 مرة سجل خلالها 30 هدفا، من بينها 7 أهداف في بطولات أمم آسيا، وقاد منتخب بلاده إلى نهائي 1980.
المصدر : مواقع إلكترونية