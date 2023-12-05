الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

بفوزه على فريق برسبوليس الإيراني في عقر داره، أهدى الدحيل القطري بطاقة تأهل تاريخية إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للفيحاء السعودي الذي هزم مضيفه باختكور الأوزبكي 4-1 في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة القارية.

وفي الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، حقق الدحيل القطري انتصاره الثاني على التوالي بعدما قلب الطاولة على مضيفه برسبوليس الإيراني، وهزمه 2-1.

ورغم أن الفريق القطري ودع دوري الأبطال، فإنه رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث من المجموعة، وأقصى الفريق الإيراني الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني، علما بأنه فشل في تحقيق أي فوز في جولة الإياب حيث اكتفى بتعادلين وخسارة بعد فوزين متتاليين في الجولتين الثانية والثالثة.

تقدم الفريق الإيراني بهدف شهاب زاهدي (7)، ورد الضيف القطري بهدفين لمحمد مونتاري (9) ومايكل أولونغا (83).

وفي المجموعة الأولى، انتزع الفيحاء السعودي بطاقة التأهل من طشقند رغم تأخره بهدف نظيف سجله خوزهيمات ايركينوف (10). ورد الفريق السعودي برباعية أحرزها فاشيون ساكالا (40 و46) وسلطان مندش (85) وهنري أونيكورو (90).

بهذه النتائج يكون قد اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي البطولة القارية من منطقة غرب آسيا، وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة إضافة إلى أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس.

والفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي وبينها 4 فرق سعودية: