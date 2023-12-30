نابولي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

أخفق نابولي حامل اللقب باستعادة نغمة الانتصارات وتعثر أمام ضيفه مونزا بتعادله معه سلبيا الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأتي هذا التعادل لنابولي بعد خسارتين، الأولى أمام فروزينوني 0-4 أقصي بموجبها من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا، والأخرى أمام روما 0-2 ضمن منافسات المرحلة الماضية.

وبقي نابولي في المركز السابع بـ28 نقطة مؤقتا، فيما حصل مونزا على نقطته الـ22 في المركز الـ11.

في نتيجة سلبية جديدة.. نابولي يتعادل مع مونزا بلا أهداف في بداية مباريات الجولة الـ18 من الكالتشيو ⚠️#الدوري_الإيطالي#نابولي_مونزا pic.twitter.com/x42OR8532K — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 29, 2023

ولم يحقق مدرب الفريق الجنوبي والتر ماتزاري سوى 3 انتصارات في 9 مباريات منذ تعيينه، لكنه لا يزال ينافس على المقاعد الأوروبية المؤهلة إلى دوري الأبطال للموسم المقبل، علما أنه تأهل لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 في النسخة الحالية.

وافتقد نابولي هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين الموقوف كما ماتيو بوليتانو، ويلعب نابولي مباراته المقبلة مع تورينو العاشر، فيما يلتقي مونزا مع فروزينوني الـ14.

وفي مباراة ثانية تغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو 1-0، وسجل لوكا رانييري هدف الفوز في الدقيقة الـ83.

وصعد فيورنتينا إلى المركز الرابع مؤقتا بـ33 نقطة، علما أنه سيلعب مع ساسولو في المرحلة المقبلة، فيما تجمد رصيده تورينو عند 24 نقطة.