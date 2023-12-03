بالفيديو.. ألكسندر-أرنولد يقود ليفربول لفوز جنوني في البريميرليغ
بقي ليفربول في قلب الصراع على اللقب بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولهام 4-3 الأحد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ترنت ألكسندر-أرنولد الذي أهداه النقاط الثلاث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.
بعد عودته من ملعب مانشستر سيتي حامل اللقب بالتعادل 1-1 في المرحلة الماضية، وضمان تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على لاسك لينتس النمسوي 4-0، دخل ليفربول لقاءه مع فولهام -الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر- بمعنويات مرتفعة ترجمها على أرض الملعب بتقدمه مرتين في الشوط الأول من هدفين رائعين قبل أن يسمح لضيفه اللندني بالعودة وإنهائه متعادلاً 2-2.
لكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب وبعد معاناة وتخلفه قبل 10 دقائق على النهاية، خرج منتصراً في نهاية المطاف للمرة التاسعة هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة في الوصافة موقتا بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يخوض لاحقا اختبارا صعبا أمام ضيفه توتنهام.
كما أعاد "الريدز" فارق النقطتين الذي كان يفصله عن أرسنال المتصدر الفائز السبت على ولفرهامبتون 2-1.
مباراة الأهداف الجميلة لم تنته بعد.. أرنولد يسجل الرابع لليفربول
#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام #PremierLeague pic.twitter.com/WPDgKhmQi2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
وبدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد بعدما تقدم في الدقيقة 20 من ركلة حرة رائعة لترنت ألكسندر-أرنولد ارتدت من العارضة ومن ظهر الحارس الألماني بيرند لينو وإلى الشباك، ليحتسب الهدف خطأ في مرماه (20).
تنفيذ رائع لركلة مباشرة من ألكساندر-أرنولد #الدوري_الإنجليزي #ليفربول_فولهام pic.twitter.com/xYmuD5qIOP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
لكن لاعبه السابق الويلزي هاري ويلسون رد سريعاً وأدرك التعادل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من الأميركي أنتوني روبسون.
وعاد فريق كلوب ليتقدم مجدداً بهدف رائع آخر بطله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بتسديدة بعيدة جميلة جداً (38)، لكن فولهام لم يلقِ سلاحه وعاد إلى المباراة عبر الهولندي كيني تيتي الذي حوّل الكرة في الشباك إثر ركلة ركنية (3+45).
قذيفة صاروخية لا ترد من الأرجنتيني ماك أليستر#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام#PremierLeague pic.twitter.com/JbQb7z6GoQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
وألغي الهدف في بادئ الأمر بداعي التسلل قبل أن يحتسب بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "فار" الذي أنقذ ليفربول من دخول استراحة الشوطين متخلفاً 2-3 بإلغائه هدفاً للأميركي تيم ريم في الثواني الأخيرة.
وبدأ صاحب الأرض الشوط الثاني بقوة وكان قريباً من استعادة التقدم إثر هجمة مرتدة قادها المصري محمد صلاح، لكن العارضة تدخلت لحرمان الأوروغوياني داروين نونيز من هدف جميل (53)، ثم بقيت النتيجة على حالها رغم أفضلية "الريدز"، وذلك حتى الدقيقة 80 حين فاجأ فولهام مضيفه بهدف التقدم برأسية البديل الجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد بعد عرضية من الأسكتلندي توم كايرني.
بوبي ريد يسجل الثالث لفولهام#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام#PremierLeague pic.twitter.com/DdCbguwfVE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
غير أن الياباني واتارو إندو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله بتسديدة من خارج المنطقة إثر تمريرة من صلاح (87)، قبل أن يضرب ألكسندر-أرنولد بهدف الفوز بعد دقيقة بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة إثر ارتباك أحدثه زميله البديل الهولندي كودي خابكو عقب تسديدة صدها الحارس لينو (88).