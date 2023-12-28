فيتور روكي أحدثهم.. علاقة تاريخية بين برشلونة واللاعبين البرازيليين

أصبح الموهبة فيكتور روكي المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى موسم 2030-2031، اللاعب البرازيلي رقم 45 الذي ارتدى قميص البلوغرانا.

ويبدأ روكي -الذي وصل أمس إلى مدينة برشلونة- تدريباته مع الفريق الكتالوني يوم غد الجمعة على أن تبدأ مشاركاته مع الفريق بعد العودة من الإجازة الشتوية.

وتعود العلاقة التاريخية بين برشلونة واللاعبين البرازيليين إلى أكثر من 65 سنة.

وتاليا أبرز 10 نجوم من بلاد السامبا الذين لعبوا للنادي الكتالوني:

إيفاريستو دي ماسيدو (1957-1962)

في منتصف القرن العشرين، وصل المهاجم إيفاريستو للبرسا قادما من فلامنغو البرازيلي وخلال 151 مباراة سجل أكثر من 100 هدف.

روماريو (1993-1995)

خلال أقل من موسمين فاز روماريو القادم من آيندهوفن الهولندي عام 1993، بلقب الليغا وكأس السوبر الإسباني، كما قاد برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، لكنه خسره أمام ميلان برباعية نظيفة.

🔎 De 0 a 10, ¿cuánto te gustaba Romário?. 📅 El delantero dejó una temporada para el recuerdo en Barcelona (93/94). ❌ Por desgracia en Valencia le vimos mucho menos. pic.twitter.com/vRGB4xZSyj — Fútbol Carroza (@FutbolCarroza) December 22, 2023

رونالدو (1996-1997)

لعب "الظاهرة" موسما واحدا فقط مع الفريق الكتالوني، لكنه سجل 47 هدفًا في 49 مباراة. كان بإمكان رونالدو أن يصبح أسطورة في تاريخ البرسا، لكنه انتقل إلى إنتر الإيطالي.

ريفالدو (1997-2002)

5 مواسم قضاها في الكامب نو، فاز فيها بلقب الليغا مرتين ومرة بكأس الملك ومرة بالسوبر الأوروبي، سجل 130 هدفا في 235 مباراة، ورحل إلى ميلان عام 2002.

رونالدينيو (2003-2008)

موهبة لن تكرر في تاريخ الكرة، فاز بلقبين للدوري الإسباني، ومثلهما في كأس السوبر ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا. حصد رونالدينيو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (عام 2005)، وأفضل لاعب في العالم مرتين (2004 و2005) وجائزة أحسن لاعب في أوروبا (2006).

جوليانو بيليتي (2004-2007)

هو صاحب أحد أهم الأهداف في تاريخ برشلونة. كان النادي الكتالوني متعادلا 1-1في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، قبل أن يخطف بيليتي هدف الفوز في الدقيقة 81 مانحا فريقه اللقب الثاني من أصل 5 توج بها البرسا.

سيلفينيو (2004-2009)

في عهد المدرب السابق بيب غوارديولا، حقق سيلفينيو ثلاثية تاريخية (لقب الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا) موسم 2008-2009.

Ex-Arsenal star Sylvinho on how he helped Pep Guardiola to Champions League glory at Barcelona https://t.co/QdYxdJqkrt via @VL_solution pic.twitter.com/DBH6cR4K8T — Mik (@VL_solution) August 3, 2020

إدميلسون (2004-2008)

على الرغم من الإصابات التي أعاقت تألقه في الكامب نو، خاض لاعب الوسط 96 مباراة بقميص برشلونة وتوج بقميص البرسا بلقبين في الليغا وكأس السوبر الإسباني مرة ودوري أبطال أوروبا.

داني ألفيش (2008-2016 و2021-2022)

لعب ألفيش أفضل ظهير مرّ على النادي الكتالوني، أكثر من 400 مباراة وفاز بعدة ألقاب محلية إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

نيمار جونيور (2013-2017)

سطع نجمه في برشلونة وحقق معه 8 ألقاب كان آخرها لقب كأس ملك إسبانيا موسم 2016-2017 قبل التوجه إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال قياسية.

وإلى جانب روكي واللاعبين الـ10 المذكورين آنفا لعب لبرشلونة 34 لاعبا برازيليا هم: جاكوار بيزيرا، لوسيديو دا سيلفا، مارينيو، فاوستو دوس سانتوس، فرانسيسكو تشيكاو، لييرت روزا دا سيلفا، والتر ماتشادو دا سيلفا، ماريو مارينيو، كليو، بيو، روبرتو ديناميتا، ألويسيو، دارسيلوس ماتشادو، جيوفاني، سوني أندرسون، تياغو موتا، وروتشيمباك، مارسيلو أندرسون، جيوفاني ديبيرسون، كيريسون، هنريكي، ماكسويل، أدريانو، رافينيا، دوغلاس، مارلون، باولينيو، مالكوم، كوتينيو، نيتو، آرثر ميلو، إيمرسون رويال، ماتيوس فرنانديز ورافينيا.