فيتور روكي أحدثهم.. علاقة تاريخية بين برشلونة واللاعبين البرازيليين

أصبح الموهبة فيكتور روكي المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى موسم 2030-2031، اللاعب البرازيلي رقم 45 الذي ارتدى قميص البلوغرانا.

ويبدأ روكي -الذي وصل أمس إلى مدينة برشلونة- تدريباته مع الفريق الكتالوني يوم غد الجمعة على أن تبدأ مشاركاته مع الفريق بعد العودة من الإجازة الشتوية.

وتعود العلاقة التاريخية بين برشلونة واللاعبين البرازيليين إلى أكثر من 65 سنة.

في منتصف القرن العشرين، وصل المهاجم إيفاريستو للبرسا قادما من فلامنغو البرازيلي وخلال 151 مباراة سجل أكثر من 100 هدف.

خلال أقل من موسمين فاز روماريو القادم من آيندهوفن الهولندي عام 1993، بلقب الليغا وكأس السوبر الإسباني، كما قاد برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، لكنه خسره أمام ميلان برباعية نظيفة.

لعب "الظاهرة" موسما واحدا فقط مع الفريق الكتالوني، لكنه سجل 47 هدفًا في 49 مباراة. كان بإمكان رونالدو أن يصبح أسطورة في تاريخ البرسا، لكنه انتقل إلى إنتر الإيطالي.

5 مواسم قضاها في الكامب نو، فاز فيها بلقب الليغا مرتين ومرة بكأس الملك ومرة بالسوبر الأوروبي، سجل 130 هدفا في 235 مباراة، ورحل إلى ميلان عام 2002.

موهبة لن تكرر في تاريخ الكرة، فاز بلقبين للدوري الإسباني، ومثلهما في كأس السوبر ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا. حصد رونالدينيو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (عام 2005)، وأفضل لاعب في العالم مرتين (2004 و2005) وجائزة أحسن لاعب في أوروبا (2006).

هو صاحب أحد أهم الأهداف في تاريخ برشلونة. كان النادي الكتالوني متعادلا 1-1في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، قبل أن يخطف بيليتي هدف الفوز في الدقيقة 81 مانحا فريقه اللقب الثاني من أصل 5 توج بها البرسا.

في عهد المدرب السابق بيب غوارديولا، حقق سيلفينيو ثلاثية تاريخية (لقب الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا) موسم 2008-2009.

