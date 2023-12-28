بطريقة مبتكرة.. إعلان قائمة العراق النهائية لكأس آسيا 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس قائمة منتخب العراق التي ستشارك في كأس آسيا المقررة في قطر من 12 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط المقبلين.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 وااااااااااااااااو .. طريقة رائعة جدًا جدًا بهذه الطريقة الجميلة مدرب العراق كاساس يعلن عن قائمة منتخب العراق النهائية في كأس أمم آسيا. 😨🇮🇶❤️pic.twitter.com/T3Mkq3xJIO — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 27, 2023

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وإندونيسيا واليابان.

التشكيلة:

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب. الدفاع: ريبين سولاقا، فرانس ضياء، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، أحمد يحيى.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااجل — رسميًا: قائمة منتخب العراق الرسمية في كأس أمم آسيا 2023 🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶

✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/fXqWPgPmqC — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 27, 2023