ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا من ألافيس وينهي 2023 بصدارة الليغا

خطف ريال مدريد فوزا قاتلا ومهما من مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في المرحلة الـ18 للمسابقة، ليختتم مبارياته في عام 2023 على

أفضل وجه، وانتزع الصدارة من جيرونا المتعثر أمام ريال بيتيس.

واجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.

وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة الـ53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس

متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 45 نقطة، ليعتلي قمة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على

أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الـ15.