الأهلي المصري يهزم أوراوا الياباني ويتوج ببرونزية مونديال الأندية

توّج فريق الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه اليوم الجمعة على أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا 4-2 خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1، حيث بادر الفريق المصري بتسجيل هدفين عبر ياسر إبراهيم (19) وبيرسي تاو (25)، قبل أن يسجل جوزيه كانتي هدف أوراوا الأول في الدقيقة الـ42.

معلول خلصها.. الأهلي يسجل الرابع في شباك أوراوا ⚽🔥 الأهلي المصري 4 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zQpzH6ckrK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وفي الشوط الثاني، سجل أوراوا هدف التعادل عن طريق ألكسندر سكولز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54، قبل أن يسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ60 عن طريق تسديدة من علي معلول اصطدمت بقدم يوشيو كويزومي.

وأهدر علي معلول فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ75، لكنه عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الأهلي حصد الميدالية البرونزية 3 مرات سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، في حين حصد أوراوا البرونزية عام 2017.

وهذه هي المشاركة التاسعة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والثالثة لأوراوا في البطولة.

وشارك الأهلي في هذه البطولة بصفته بطل أفريقيا، وبدأ مشواره فيها من الدور الثاني بالفوز على اتحاد جدة السعودي 3-1، ثم خسر في نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

في المقابل، شارك الفريق الياباني بصفته بطل دوري أبطال آسيا، وبدأ مشواره في البطولة بالفوز على ليون المكسيكي بهدف نظيف، ثم الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.