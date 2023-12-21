ليفركوزن بطل "الشتاء" في الدوري الألماني وبايرن يطارده

سجل التشيكي باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن ثلاثية فريقه في الفوز على بوخوم برباعية نظيفة ليدخل الفريق فترة العطلة الشتوية في صدارة الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الفائز على فولفسبورغ 2-1.

وسجل شيك (27 عاما) ثلاثيته في الشوط الأول (30 و32 و45)، ليضيف زميله فيكتور بونيفاس الهدف الرابع في الدقيقة الـ69.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة، بينما ظل رصيد بوخوم عند 16 نقطة في المركز الـ14.

ولم يكن بوسع أحد إيقاف ليفركوزن، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم حتى الآن. ويستأنف الدوري الألماني في 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

كما واصل بايرن ميونخ حامل اللقب مطاردته لباير ليفركوزن بفوز صعب خارج ملعبه على فولفسبورغ بهدفين لهدف.

هدف للقناص هاري كاين من طراز عالمي 🎯#الدوري_الألماني pic.twitter.com/GINm6lGEMx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2023

وتقدم الفريق البافاري بهدفين لجمال موسيالا (33) وهاري كين (43)، بينما قلّص ماكسيمليان أرنولد الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الـ45.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 19 نقطة في المركز العاشر.

كما فاز شتوتغارت على ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة.

وقفز شتوتغارت بهذا الفوز للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 34 نقطة، بينما بقي أوغسبورغ في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.