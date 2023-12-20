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بسبب حكم قضائي بفرنسا.. احتمال غياب الجزائري عطال عن أمم أفريقيا في ساحل العاج

NICE, FRANCE - AUGUST 11: Youcef Atal of OGC Nice reacts during the Ligue 1 Uber Eats match between OGC Nice and LOSC Lille on August 11, 2023 in Nice, France. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)
الحكم في قضية يوسف عطال سيكون في الثالث من يناير/كانون الثاني 2024 (الأناضول)
20/12/2023-|آخر تحديث: 20/12/202312:35 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

يواجه الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، إمكانية الغياب عن تشكيلة منتخب "محاربي الصحراء" في نهائيات أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج بسبب حكم قضائي بفرنسا على خلفية منشور على مواقع التواصل يدعم فيه غزة.

وطالبت النيابة العامة لمدينة نيس (جنوب فرنسا) بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو ضد عطال، الذي حوكم في 18 سبتمبر/أيلول الماضي من قبل محكمة الجنايات في نيس.

ومن المقرر أن يعلن الحكم في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي انتظار إصدار الحكم النهائي، سيكون عطال ممنوعا من مغادرة فرنسا، وبالتالي سيغيب عن المرحلة الأولى من تحضيرات منتخب الجزائر لنهائيات البطولة القارية.

كما يواجه عطال خطر الغياب عن بطولة أمم أفريقيا في حال أقرت المحكمة الفرنسية عقوبة السجن بحقه دون إيقاف التنفيذ.

وتجري منافسات نهائيات أمم أفريقيا من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين 2024.

وأعلن فريق نيس إيقاف عطال الشهر الماضي، فضلا عن قيام اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بمعاقبته بالإيقاف لمدة 7 مباريات.

وجاء القرار بسبب دعم عطال للقضية الفلسطينية، واحتجاجه على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بغزة في فيديو نشره في حسابه على إنستغرام.

وبانتظار صدور الحكم، منع عطال من مغادرة الأراضي الفرنسية باستثناء السفر لأسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.

وكان موقع "نيس ماتين" الفرنسي، ذكر أن عطال لن يعود مجددا لارتداء قميص نيس حتى بعد نهاية فترة عقوبته، وأنه من المنتظر أن يُباع في فترة الانتقالات الشتوية.

المصدر : مواقع إلكترونية