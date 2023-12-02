زيدان يتحدث عن أجمل وأسوأ ذكرى بمسيرته ويكشف عن 4 أساطير يحبهم

كشف أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، عن إعجابه ببعض الرياضيين الأبطال وعن أسوأ وأجمل ذكرى في مسيرته الكروية خلال حوار أجراه على قناة يوتيوب الخاصة بمواطنه توني بارك نجم كرة السلة الأميركية السابق.

ورغم أنه كان مصدر إلهام للعديد من الرياضيين، إلا أن الفائز بكأس العالم عام 1998 أبدى إعجابه بأساطير رياضية في اختصاصات أخرى كان يود التحدث إليهم عن قرب.

وتحدث نجم ريال مدريد ومدربه السابق عن الملاكم الأميركي مايك تايسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، وقال "اعتدت الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل لمشاهدة نزالات مايك تايسون، لدي دائما شيء خاص تجاهه. في بعض الأحيان كنت أستيقظ في الثالثة أو الرابعة صباحا ويستمر النزال دقيقة، لكن هذا لا يهم (يضحك)".

🗣️ Zinedine Zidane: “Athletes I wish I could have had dinner with? I was a huge fan of Mike Tyson, I used to wake up at 3 or 4 am to watch him. Then there's Michael Jordan, one of the greatest athletes ever. Muhammad Ali the greatest, and Ayrton Senna who I loved a lot too.” pic.twitter.com/S47RRjeOUI — Madrid Zone (@theMadridZone) December 2, 2023

وتكلم زيدان عن مايكل جوردان، بطل الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (6 مرات) مع شيكاغو بولز. وقال "إنه رياضي بامتياز. إنه أحد أفضل الرياضيين في كل العصور"، قبل أن يعود لذكر اسم "أسطورة الفن النبيل الأميركي محمد علي كلاي".

أما الرياضي الرابع المحبب لدى الفرنسي فكان بطل العالم الراحل في رياضة الفورمولا 1 البرازيلي آيرتون سينا الذي توفي في حادث عام 1994 عن عمر يناهز 34 عاما. وقال عنه "أحببته كثيرا في ذلك الوقت. كان ظاهرة".

أجمل وأسوأ ذكرى في مسيرة زيدان

وعلى عكس ما توقعه البعض، لم يكن نهائي كأس العالم عام 2006 في ألمانيا -الذي طرد فيه زيدان بسبب نطحه المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي، وخسارة"الديوك" ضد إيطاليا بركلات الترجيح- أكبر خيبة أمل بالنسبة لقائد منتخب فرنسا السابق.

La Coupe du Monde 1998 ? Zinédine Zidane en a toujours des frissons ! 🥺 💬 "𝗟'𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲́ 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗱'𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲́ 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝘁𝗼𝗶 !" Rendez-vous à partir de 18h pour cet épisode 12… pic.twitter.com/Rwncjl6dEM — SKWEEK (@skweektv) December 1, 2023

وكشف النجم البالغ من العمر 51 عاما أكبر خيبة أمل شعر بها، حيث "كانت هبوطنا (إلى الدرجة الثانية) مع نادي كان الفرنسي.. كان النزول مع النادي أكبر خيبة".

ولعب زيدان مع فريق "كان" عام 1989، قبل أن ينضم إلى بوردو الفرنسي عام 1992.

ويرى المتوج بالكرة الذهبية عام 1998 أن أجمل ذكرى في مسيرته هي التتويج بلقب كأس العالم مع فرنسا في عام 1998.

وسجل لاعب يوفنتوس السابق ثنائية وإيمانويل بوتي هدفا ليقودا منتخب بلادهم لفوز مستحق على البرازيل بـ3 أهداف دون رد.