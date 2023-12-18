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رياضة|إندونيسيا

منتخب إندونيسيا بكأس آسيا 2023.. طموحات كبيرة وإمكانيات متواضعة

Soccer Football - Suzuki Cup - Final - Second Leg - Thailand v Indonesia - National Stadium, Singapore - January 1, 2022 Indonesia players pose for a photograph after the match REUTERS/Caroline Chia
منتخب إندونيسيا شارك بأمم آسيا 4 مرات (رويترز)
18/12/2023

يطمح المنتخب الإندونيسي إلى فك عقدة الدور الأول، وبلوغ أدوار متقدمة عندما يخوض نهائيات كأس آسيا المقررة بقطر في أول ظهور له بعد 16 عاما.

وتقام البطولة الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب الإندونيسي في المجموعة الرابعة بأمم آسيا 2023، إلى جانب العراق وفيتنام واليابان.

احتل المنتخب الإندونيسي المركز 146 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني 2023، أما أفضل مركز احتله منتخب "ميرا بوتي" فكان الـ76 في سبتمبر/أيلول 1998.

التأسيس

تأسس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عام 1930 وانضم إلى الاتحاد الدولي للعبة عام 1952، وبعد عامين أصبح عضوا بالاتحاد الآسيوي.

خاض مباراته الدولية الأولى عام 1934 ضد اليابان تحت مسمى "الهند الشرقية" وانتهت بفوز اليابان 1-7.

وسبق أن حصل المنتخب الإندونيسي على البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية عام 1958.

وشارك مرة وحيدة في المونديال بدورة فرنسا عام 1938 تحت اسم منتخب "الجزر الهولندية الشرقية" (حيث كانت إندونيسيا آنذاك مستعمرة هولندية). وخسر أمام المجر بسداسية نظيفة.

كأس آسيا

ظهر منتخب إندونيسيا 4 مرات في نهائيات كأس آسيا بداية من عام 1996.

  • نسخة 1996 في الإمارات: غادر من الدور الأول بعد التعادل مع الكويت وخسارتين من كوريا الجنوبية والإمارات.
  • نسخة 2000 في لبنان: خرجت من الدور الأول بعد التعادل سلبيا مع الكويت وخسارتين من الصين وكوريا الجنوبية.
  • نسخة 2004 في الصين: ودع من دور المجموعات، لكنه حقق أول فوز له بالبطولة على حساب قطر بهدفين دون رد قبل أن يتلقى هزيمتين أمام الصين والبحرين.
  • نسخة 2007 في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند: خرج من الدور الأول لكنه حقق فوزه الثاني بالنهائيات بعد التغلب على البحرين 2-1، لكنه خسر أمام السعودية وكوريا الجنوبية.

ويعد الراحل عبد القادر أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإندونيسية، فهو هداف المنتخب بـ70 هدفا، وعميد لاعبيه بـ111 مباراة.

أبرز اللاعبين الحاليين:

  • إلكان باغوت
  • أتيب ريزال
  • إيغاي ماولان
  • إيفان ديماس

مدرب المنتخب

في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعيين المدرب الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ مدربا للمنتخب الوطني.

وخلف شين المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، الإسكتلندي سايمون ماكمينمي، ووقع عقدا مدته 4 سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد الإندونيسي الجنرال محمد أرياوان أن خبرة شين تاي-يونغ كانت السبب الرئيسي لقرار التعاقد معه من أجل الإشراف على المنتخب الوطني.

وقال الجنرال "شين سيكون لديه أهداف طويلة الأمد، حيث نريد منه وضع مخطط التطوير طويل الأمد، ولكن هدفه المبدئي سيكون إعداد المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية".

جدول مباريات منتخب إندونيسيا في المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2023:

  • 15 يناير/كانون الثاني: إندونيسيا x العراق (ملعب أحمد بن علي).
  • 19 يناير/كانون الثاني: فيتنام x إندونيسيا (ملعب عبد الله بن خليفة).
  • 24 يناير/كانون الثاني: اليابان x إندونيسيا (ملعب الثمامة).
المصدر : مواقع إلكترونية