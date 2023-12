منتخب إندونيسيا بكأس آسيا 2023.. طموحات كبيرة وإمكانيات متواضعة

يطمح المنتخب الإندونيسي إلى فك عقدة الدور الأول، وبلوغ أدوار متقدمة عندما يخوض نهائيات كأس آسيا المقررة بقطر في أول ظهور له بعد 16 عاما.

وتقام البطولة الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب الإندونيسي في المجموعة الرابعة بأمم آسيا 2023، إلى جانب العراق وفيتنام واليابان.

احتل المنتخب الإندونيسي المركز 146 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني 2023، أما أفضل مركز احتله منتخب "ميرا بوتي" فكان الـ76 في سبتمبر/أيلول 1998.

تأسس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عام 1930 وانضم إلى الاتحاد الدولي للعبة عام 1952، وبعد عامين أصبح عضوا بالاتحاد الآسيوي.

خاض مباراته الدولية الأولى عام 1934 ضد اليابان تحت مسمى "الهند الشرقية" وانتهت بفوز اليابان 1-7.

وسبق أن حصل المنتخب الإندونيسي على البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية عام 1958.

وشارك مرة وحيدة في المونديال بدورة فرنسا عام 1938 تحت اسم منتخب "الجزر الهولندية الشرقية" (حيث كانت إندونيسيا آنذاك مستعمرة هولندية). وخسر أمام المجر بسداسية نظيفة.

ظهر منتخب إندونيسيا 4 مرات في نهائيات كأس آسيا بداية من عام 1996.

ويعد الراحل عبد القادر أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإندونيسية، فهو هداف المنتخب بـ70 هدفا، وعميد لاعبيه بـ111 مباراة.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تعيين المدرب الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ مدربا للمنتخب الوطني.

وخلف شين المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، الإسكتلندي سايمون ماكمينمي، ووقع عقدا مدته 4 سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد الإندونيسي الجنرال محمد أرياوان أن خبرة شين تاي-يونغ كانت السبب الرئيسي لقرار التعاقد معه من أجل الإشراف على المنتخب الوطني.

وقال الجنرال "شين سيكون لديه أهداف طويلة الأمد، حيث نريد منه وضع مخطط التطوير طويل الأمد، ولكن هدفه المبدئي سيكون إعداد المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية".

