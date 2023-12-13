هونغ كونغ في كأس آسيا 2023.. عودة للمنافسات بعد غياب نصف قرن

يعود منتخب هونغ كونغ لكرة القدم إلى منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023 بعد غياب لنحو 55 عاما، وكانت آخر مشاركة قارية له في نسخة عام 1968 التي احتضنتها إيران.

وتستضيف قطر النسخة الـ18 من البطولة القارية في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني المقبل حتى 10 فبراير/شباط 2024.

ويلعب منتخب "التنانين" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وفلسطين.

تأسيس

تأسس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم بشكل رسمي عام 1914، وحصل على عضوية اتحاد شرق آسيا عام 2002. وانضم إلى الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة عام 1954.

وخاض المنتخب مباراته الرسمية الأولى يوم 20 يونيو/حزيران 1947، وفاز على منتخب جنوب فيتنام 3-2.

مشاركاته في كأس آسيا

شارك منتخب هونغ كونغ 3 مرات في البطولة القارية:

نسخة 1956 في هونغ كونغ: حصل المنتخب على المركز الثالث.

حصل المنتخب على المركز الثالث. نسخة 1964: المركز الرابع

المركز الرابع نسخة 1968 في إيران: المركزالخامس

وأخفقت هونغ كونغ في حجز مقعد لها في 13 نسخة متتالية.

أبرز اللاعبين في منتخب "التنانِين"

يضم منتخب هونغ كونغ لاعبين أغلبيتهم ينشطون في الدوري المحلي، ويبرز منهم:

القائد هوانج يانغ، أفضل لاعب في هونغ كونغ عام 2013.

مارك تشن (37 مباراة دولية).

مات أور (18 مباراة).

حارس المرمى ياب هونغ فاي (88 مباراة).

ويعد المهاجم الدولي السابق تشان سيو كي الهداف التاريخي للمنتخب (40 هدفا) في الفترة بين 2004-2017، يليه لاعب آخر معتزل وهو أو واي لون، الذي سجل 26 هدفا في 50 مباراة دولية.

مدرب هونغ كونغ

تولى النرويجي يورن أندرسن (60 عاما) الإشراف على منتخب هونغ كونغ في ديسمبر/كانون الأول 2021، خلفا للفنلندي ميكسو باتيلاينن.

وفي يونيو/حزيران 2022، نجح الفني الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية في قيادة هونغ كونغ للتأهل إلى البطولة القارية في قطر بعد غياب طويل.

مباريات هونغ كونغ في المجموعة الثالثة