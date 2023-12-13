أبطال أوروبا.. نابولي وكوبنهاغن إلى ثمن النهائي ومان يونايتد خالي الوفاض قاريا

فجّر فريق كوبنهاغن الدانماركي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه غلطة سراي بهدف نظيف في ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين خرج مانشستر يونايتد الإنجليزي من الموسم القاري خالي الوفاض.

وفي الدانمارك، حسم كوبنهاغن مواجهته المصيرية مع ضيفه غلطة سراي ومعها بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2010-2011، وذلك بفضل هدف سجله لوكاس ليراغر في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من التونسي إلياس العاشوري (58).

تمريرة التونسي إلياس العاشوري تصنع هدفاً ثميناً لفريق كوبنهاغن #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Bm2aHW0KBG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2023

وفي مباراة أخرى من المجموعة، تبددت فرصة مانشستر يونايتد الضئيلة في التأهل لثمن النهائي بالهزيمة بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ على ملعب أولد ترافورد.

وكان بطل أوروبا 3 مرات في حاجة للفوز على بايرن في ختام دور المجموعات مع تعادل كوبنهاغن مع ضيفه غلطة سراي.

ولم يحدث أي من الأمرين، إذ سجل كينغسلي كومان من مدى قريب في الدقيقة الـ70 لصالح بايرن، الذي أنهى المجموعة الأولى دون هزيمة.

وتصدر الفريق البافاري المجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط عن كوبنهاغن صاحب المركز الثاني، في حين تأهل غلطة سراي إلى ملحق الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث في المجموعة، ويتبقى المركز الأخير لليونايتد برصيد 4 نقاط.

العلامة الكاملة

وفي المجموعة الثالثة، حافظ ريال مدريد على العلامة الكاملة بعدما اقتنص فوزا مثيرا من مضيفه يونيون برلين الألماني 3-2، في الوقت الذي فاز فيه نابولي الإيطالي على ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين دون رد.

وأنهى ريال مدريد مشواره في دور المجموعات في الصدارة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

وضمن النادي الملكي قبل فترة التأهل إلى ثمن النهائي رفقة نابولي، الذي أنهى مشواره في وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، في حين حل سبورتينغ براغا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط لينتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي، في وقت ودع فيه يونيون برلين مشواره الأوروبي بتذيله ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري، كان فوز يونيون برلين مع خسارة سبورتينغ براغا أمام نابولي كافيا لإنهاء الفريق الألماني مشواره في المركز الثالث والانتقال إلى الدوري الأوروبي، لكنه مني بالخسارة في الثواني الأخيرة أمام ريال مدريد بفضل الهدف الذي سجله داني سيبايوس.

وتقدم كيفن فولاند بهدف ليونيون برلين (45)، ثم تعادل خوسيلو للنادي الملكي (61)، وبعدها عاد اللاعب ذاته وسجل ثاني أهداف الفريق الضيف (72).

ورد التشيكي أليكس كرال بهدف التعادل ليونيون برلين في الدقيقة الـ85، لكن سيبايوس خطف هدف الفوز للريال قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، تقدم نابولي بهدف عكسي سجله سردار ساتشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد يوم واحد من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

أوسيمين يخادع حارس مرمى سبورتينغ براغا ويسجل الهدف الثاني لنابولي #دوري_أبطال_أوروبا #سبورتينغ_نابولي pic.twitter.com/v7QHQjgGnY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2023

صدارة سوسيداد

وفي مجموعة أخرى، انتزع ريال سوسيداد صدارتها بعد انتزع تعادل سلبي من مضيفه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "جوسيبي مياتزا".

وحصل كل فريق على نقطة ليتساوى رصيد الفريقين بـ12 نقطة، لكن الفريق الإسباني انتزع صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف، وصعدا سويا إلى دور الـ16.

وبذلك يضع إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، نفسه أمام مواجهات قوية أمام أصحاب الصدارة في المجموعات الأخرى.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، عاد بنفيكا البرتغالي بفوز ثمين على مضيفه سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-1.

رفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن سالزبورغ، لينتزع العملاق البرتغالي بطاقة التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي بسيناريو مثير في الدقائق الأخيرة.