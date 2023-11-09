منها فريق عربي.. أكثر 20 فريقا يدفع رواتب للاعبين

رصد تقرير إسباني أكثر 20 ناديا إنفاقا على رواتب فرق كرة القدم لديها، وكما هو متوقع هيّمنت الفرق الإنجليزية على القائمة التي ضمت فريقا عربيا وشملت بعض المفاجآت.

وتضم القائمة 11 فريقًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 فرق من الدوري الإسباني، و3 من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى فريقين من الدوري الفرنسي.

وكانت المفاجأة وجود فريق عربي هو الهلال السعودي، بالإضافة إلى المتصدرين تشلسي ومانشستر يونايتد، في ظل نتائجهما السيئة.

وجاءت قائمة أكثر 20 فريقا إنفاقا على رواتب اللاعبين بشكل سنوي كالتالي:

20. موناكو الفرنسي – 326 مليون يورو.

19. برشلونة الإسباني – 326 مليون يورو.

18. ميلان الإيطالي – 328 مليون يورو.

17. لايبزيغ الألماني – 335 مليون يورو.

16. أتلتيكو مدريد الإسباني – 361 مليون يورو.

15. الهلال السعودي – 370 مليون يورو.