جيش التحرير الوطني بكولومبيا يؤجل إطلاق سراح والد دياز نجم ليفربول

قال متمردو جيش التحرير الوطني في كولومبيا إن إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول سيتأجل مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وكانت جماعة مسلحة اختطفت سيلينيس مارولاندا والدة دياز ووالده لويس مانويل دياز في إقليم لاجواخيرا أول أمس السبت، وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات.

ولم يتضح سبب الاختطاف، لكن مصادر أمنية تقول إن جيش التحرير الوطني دأب منذ فترة طويلة على تمويل عملياته من خلال حوادث الخطف، فضلا عن الابتزاز وتهريب المخدرات.

🚨🇨🇴 Luis Díaz official statement. “Here’s not the player speaking. Today’s Lucho Díaz, the son of Luís Manuel Díaz. Mane, my dad, hard working man, family pillar… he’s now kidnapped”. “I ask ELN to release my father as soon as possible. I also ask the international… pic.twitter.com/LGdOGJNUoW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023

وقالت الجماعة -في بيان نشر في وقت متأخر أمس الأحد- إن وجود قوات الأمن الكولومبية في المنطقة عرقل إطلاق سراح والد اللاعب على الرغم من إعلانها في وقت سابق إطلاق سراحه "في أقرب وقت ممكن".

Luis Diaz’s family and friends have been marching in the streets of Barrancas, Colombia, calling for the release of his kidnapped father, Manuel 🙏💔 pic.twitter.com/XBAMJNFHap — TNT Sports (@tntsports) November 6, 2023

وجاء في البيان "المنطقة لا تزال تشهد انتشارا عسكريا، وهناك تحليق لطائرات وعمليات تمشيط مكثفة"، مضيفا أن هذه الظروف لم تسمح بإطلاق سراح لويس مانويل دياز".

وختمت الجماعة في البيان "إذا استمرت العمليات في المنطقة فسوف يتأخر إطلاق سراحه وستزداد المخاطر".

وكان دياز أنقذ فريقه من خسارة حتمية بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، وعقب الهدف كشف عن قميص كُتب عليه "حرروا والدي".