راموس يدخل تاريخ دوري الأبطال ويعزز مركزه بقائمة المدافعين الهدافين

دخل المدافع سيرجيو راموس تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفا بمباراة خسارة فريقه إشبيلية الإسباني 2-3 أمام إيندهوفن الهولندي ليرفع غلّته إلى 134 هدفا، بينما يعد هدفه أمس رقم 10 آلاف بتاريخ أعرق البطولات.

وحقق راموس هدفه الـ16 في أعرق المسابقات الأوروبية، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه المدافع السابق لبرشلونة الإسباني، والبرازيلي روبرتو كارلوس ظهير ريال مدريد السابق كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف بدوري الأبطال.

ورغم أنه مدافع محوري، فإن لاعب ريال مدريد السابق اعتاد تسجيل الأهداف، مما جعله يحصل على مكانة بين قائمة المدافعين الهدافين في التاريخ.

وبعمر 37 عاما و244 يوما، يحتل راموس المركز الخامس في قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في مسيرتهم الكروية وفقا لموقع "غيف مي سبورت" الإنجليزي.

وهذه قائمة أفضل 10 مدافعين تسجيلا للأهداف في التاريخ:

10- البرازيلي روبرتو كارلوس

سجل المدافع السابق 133 هدفا في مسيرته، منها 43 هدفا من ركلات حرة مباشرة (رقم قياسي). ويظل هدفه المعجزة من تسديدة صاروخية أمام منتخب فرنسا عام 1997 محفورا في الذاكرة.

هدف روبرتو كارلوس "الخرافي" في مرمى منتخب فرنسا عام 1997 و الذي يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم. pic.twitter.com/rpXI6usjNK — من حول العالم (@Mnwa3at1) March 13, 2020

9- الألماني بول برايتنر

مارس برايتنر كرة القدم بين 1970-1974 و1978-1983، وخلال تلك الفترة سجل مدافع ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق 113 هدفا.

#MarioKempes [Argentina / Selección Mundial] Partido despedida De Paul Breitner 1983. RFA, Múnich 🇩🇪#NoDigaGolDigaKempes pic.twitter.com/Fxo3KgUxEQ — No Diga Gol Diga KEMPES (@NDGDKempes) November 28, 2023

8- الإنجليزي ستيف بروس

نجح المدافع بروس في هز شباك الخصوم في 114 مرة خلال مسيرته الكروية. كما كان أفضل هداف لمانشستر يونايتد في موسم 1990-1991 بعدما سجل 19 هدفا.

4-9-1990

Steve Bruce becomes the first player in the top flight to feel the brunt of the new ‘professional foul’ rule at Kenilworth Road, United winning 1-0 thanks to Mark Robins 🇾🇪🇾🇪🇾🇪 pic.twitter.com/XiHFJx24el — Matt Taylor (@TathraRed) September 4, 2023

7- الإنجليزي جيمس تافيرنييه

سجل تافيرنييه 121 هدفا، منها 113 هدفا مع فريقه الحالي رينجرز الأسكتلندي.

James Tavernier 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 has now been directly involved in 79 goals for Rangers under Steven Gerrard in all competitions (37 goals, 42 assists); no player has had a hand in more for the club since 2018-19. [opta] #RangersFC pic.twitter.com/53awC5eIJg — RouteOneFootball (@Route1futbol) December 13, 2020

6- الإنجليزي غراهام ألكسندر

يعتبر ألكسندر على نطاق واسع أحد أعظم منفذي ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم. وخلال مسيرته، نجح في تسجيل 77 من أصل 85 ركلة جزاء، ورفع رصيده التهديفي الإجمالي إلى 130 هدفا.

38 – Graham Alexander became the oldest player to score more than once in a Premier League game during 2009-10, scoring two braces aged 38 – both against Hull City. Veteran. #OptaPLSeasons pic.twitter.com/y0WulJaSc4 — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2020

5- الإسباني سيرجيو راموس

سجل راموس 101 هدف في مشواره مع فريقه السابق ريال مدريد، بينما سجل أيضا 23 هدفا لمنتخب إسبانيا. و6 أهداف مع باريس سان جيرمان و4 أهداف مع إشبيلية ليصبح مجموع أهداف هذا المدافع 134 هدفا.

🔥🔢 راموس المميز سيرجيو راموس يُسجل الهدف رقم 10,000 في دوري أبطال أوروبا (غير شامل مباريات التصفيات وما قبل المجموعات). ⬅️ كما أصبح رابع أكبر لاعب يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا بعمر 37 عاماً و244 يوماً.#دوري_أبطال_أوروبا | #إشبيلية#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/46CRFnn9Ja — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023

4- الفرنسي لوران بلان

خلال مسيرة الكروية الطويلة، سجل المدافع الدولي الفرنسي السابق لوران بلان 153 هدفا.

Laurent Blanc's career by trophies: 🏆 2 Coupe de France

🏆 Division 1

🏆 Supercopa de España

🏆 Copa del Rey

🏆 UEFA Cup Winners Cup

🏆 FIFA World Cup

🏆 European Championships

🏆 Premier League The 1988 U21 European Golden player. pic.twitter.com/nVvbkXL7cq — Squawka (@Squawka) November 19, 2018

3- الإسباني فرناندو هييرو

بلغت الحصيلة التهديفية لأسطورة ريال مدريد السابق 163 هدفا، وحقق نصيب الأسد من أهدافه مع الفريق الملكي بتسجيل 127 هدفا.

3. Fernando Hierro – 163 goals pic.twitter.com/ZC3gPWrjwp — Leonard Onochie (@leonardnoch) June 30, 2022

2- الأرجنتيني دانييل باساريلا

كان مدافعا صلبا، لكن في الوقت نفسه كان لديه حس تهديفي مكّنه من تسجيل 175 هدفا خلال مسيرته الكروية الرائعة.

💯 days, 💯 players | Daniel Passarella Regarded as one of the greatest defenders in the history of the game, he played a prominent role in 🇦🇷@Argentina's maiden FIFA World Cup triumph in 1978, captaining his country to victory over the Netherlands in the Final. pic.twitter.com/jrAZahoAYs — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 28, 2018

1- الهولندي رونالد كومان

حفر المايسترو الهولندي السابق اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف برصيد 253 هدفا.