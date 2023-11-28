أغويرو يلمح لعودة ميسي إلى برشلونة

لمح الدولي الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو إلى أن مغادرة صديقه ومواطنه ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي الأميركي "مسألة وقت لا غير"، وأنه سيعود "يوما ما إلى برشلونة".

ويصر المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة على أنه لم يناقش الأمر مع "البولغا"، لكنه يتوقع رحيله عن فريقه الأميركي.

وصرح اللاعب المعتزل والصديق المقرب لقائد منتخب الأرجنتين "ليو قال دائما إنه يحب برشلونة، لا يزال يشعر بأنه مرتبط جدا بالنادي والمدينة".

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث ذلك فإن أغويرو يعتقد أنها "مسألة وقت" قبل عودة ميسي إلى الكامب نو.

ويتضمن عقد ميسي مع إنتر ميامي خيار امتلاكه حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، إلى جانب حصوله على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني مبيعات قمصان الفريق.

وأمضى ميسي -الذي رفع الكرة الذهبية 8 مرات وهو رقم قياسي- 21 عاما بقميص برشلونة وفاز معه بكل الألقاب الممكنة، لكنه غادر النادي في عام 2021 بسبب صعوبات مالية وتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال عامين قضاهما مع النادي الباريسي فاز اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بالدوري الفرنسي مرتين، قبل أن ينضم الصيف الماضي إلى إنتر ميامي المملوك جزئيا للنجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وفاز ميسي مع الفريق الأميركي بلقب "كأس الدوريات"، وسجل بقميصه 11 هدفا في 14 مباراة.