هالاند أسرع لاعب يحقق 50 هدفا في البريميرليغ

حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، رقما قياسيا جديدا بوصوله للهدف رقم 50 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أقل عدد من المباريات.

وجاء هدف هالاند ضدّ ليفربول، السبت، في قمة الأسبوع الـ13، التي انتهت بالتعادل 1-1، ليصبح بذلك أسرع لاعب يحقق 50 هدفا في 48 مباراة فقط.

وباستثناء فريق برينتفورد، فقد زار المهاجم الشاب (23 عاما)، مرمى 20 فريقا من أصل 21 ناديا واجهه، في البريميرليغ.

50 – Erling Haaland has scored his 50th Premier League goal; in just his 48th appearance, it’s the fastest any player has reached the milestone in the competition. Machine. #MCILIV pic.twitter.com/BoUuW5WY4P — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023

وجمع النرويجي أهدافه الـ50 في البريميرليغ خلال موسمين خاضهما لحد الآن مع مانشستر سيتي، بواقع 36 هدفا في 35 مباراة بالموسم الأول محطما الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، ثم حقق 14هدفا في الموسم الحالي.

ونشر مانشستر سيتي تغريدة بحسابه على منصة (إكس) يشيد فيها بانجاز هالاند وكتب فيها "رقما قياسيا لا يصدق".

وسجل هالاند 33 هدفا بقدمه اليسرى و6 أهداف بقدمه اليمنى و10 أهداف بالرأس وهدفا وحيدا بالفخذ.

وبهذا الإنجاز التاريخي، تفوق الدولي النرويجي على 4 مهاجمين أسطوريين سابقين، وواحد لا يزال ينشط في الدوري الممتاز، ممن وصلوا إلى 50 هدفا في أقل عدد من المواجهات.

الإنجليزي أندي كول المهاجم السابق لنيوكاسل ومانشستر يونايتد: 50 هدفا في 65 مباراة

سجل كول 34 هدفا في الدوري الممتاز لصالح نيوكاسل يونايتد في موسم 1993-1994، وفي منتصف موسمه الثاني، انتقل إلى مانشستر يونايتد وهناك وصل إلى 50 هدفا.

Andy Cole second fastest Prem striker to 50 goals (65 games) — bet many would not have guessed that. Still can’t believe Keegan sold him tbh. 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/4nhWLp43o2 — FPL_MFDOOM 🇨🇦 🇵🇱 (Pete) (@FplMfdoom) November 25, 2023

الهولندي رود فان نيستلروي لاعب مانشستر يونايتد السابق: 50 هدفا في 68 مباراة

حقق المهاجم الهولندي هدفه رقم 50 في فوز فريقه السابق مانشستر يونايتد على مضيفه نيوكاسل 2-1 موسم 2003-2004.

On this day in 2003, Ruud van Nistelrooy scored as #MUFC came from behind to beat Newcastle 2-1. It was the 10th Premier League game in a row he scored in – a record that stood until Jamie Vardy broke it in 2016pic.twitter.com/OsLdsdK940 — Planet Football (@planetfutebol) August 23, 2022

آلان شيرر المهاجم السابق لبلاكبيرن وساوثهامبتون: 50 هدفا في 66 مباراة

احتاج الهداف الإنجليزي شيرر إلى 66 مباراة مع فريقيه السابقين ساوثهامبتون وبلاكبيرن ليسجل 50 هدفا.

Fastest Players To 50 Premier League Goals ⏱️⚽️ 🇳🇴 Erling Haaland – 48 games

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Andy Cole – 65 games

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alan Shearer – 66 games pic.twitter.com/94QYI8Ynbm — Football is Life (@FootballisL_ife) November 25, 2023

الإسباني فيرناندو توريس مهاجم ليفربول سابقا: 50 هدفا في 72 مباراة

سجل المهاجم الإسباني هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز في مباراته رقم 72، وكان هدف الفوز المتأخر أمام أستون فيلا في ديسمبر/كانون الأول عام 2009.

On this day in 2009, Fernando @Torres scored this 90+3 beauty to get the win over Aston Villa. 🇪🇸 pic.twitter.com/Wuz3iS3X46 — Boss Liverpool Goals (@BossLFCgoals) December 29, 2022

المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول: 50 هدفا في 72 مباراة

احتاج النجم صلاح إلى 59 مباراة ليسجل هدفه الـ50 في الدوري الممتاز. وكان الدولي المصري وقّع على هدفين مع ناديه السابق تشلسي قبل أن يحقق 48 هدفا مع "الريدز".