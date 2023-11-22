شاهد- كان يعطي تعليمات لزملائه.. هل سخر رونالدو من زميله برونو فيرنانديز؟

يبدو أن حديث البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، مع زملائه بين شوطي مباراة منتخب البرتغال وأيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، لم يرق لزميليه كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، وبرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

وانتشر مقطع يظهر ابتسامتين ساخرتين من رونالدو وسيلفا ردا على زميليهما في المنتخب، سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو، فيرنانديز وهو يقدم نصائح تكتيكية لزملائه في النفق المؤدي للمباراة قبل بداية الشوط الثاني، وكان رونالدو وبرونو يستمعان للمحادثة قبل أن يلتفت بعضهما لبعض ويبتسمان بسخرية.

Nah, look how Ronaldo and Bernardo Silva reacted to Bruno’s analysis talk before the second half💀😭 pic.twitter.com/juwUuJKKQv — Freddy (@freddyCR7LA) November 20, 2023

وبعد ذلك، انسحب رونالدو مهاجم النصر السعودي بابتسامة مرسومة على وجهه قبل أن يطأطئ رأسه، ويدخل أرضية ملعب استعدادا للشوط الثاني.

وكانت البرتغال متقدمة بهدف واحد في تلك المرحلة، سجله فيرنانديز نفسه في الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله ريكاردو هورتا النتيجة في الشوط الثاني، ويمنح البرتغال فوزا بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، حققت كتيبة المدرب روبرتو مارتينيز العلامة الكاملة بـ10 انتصارات، حاصدا 30 نقطة، وتأهلت إلى "يورو 2024″، الذي تستضيفه ألمانيا العام المقبل.

وبات رونالدو، زميل فيرنانديز السابق في مانشستر يونايتد، ثاني أفضل هدافي التصفيات بـ10 أهداف خلف البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 14 هدفا.