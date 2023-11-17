الكاف يعلن قوائم جوائز الأفضل في 2023 وسط هيمنة مغربية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) -اليوم الجمعة- عن القوائم المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل بالقارة لعام 2023 التي ستسلم في احتفالية خاصة بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونشر الكاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس قوائم المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب، وأفضل ناد، وأفضل لاعب داخل القارة.

وهيمن المغرب على قائمة أفضل لاعب بـ4 لاعبين وأفضل لاعب صاعد بلاعبين، كما كان حاضرا في كل القوائم الأخرى بقوة.

وفيما يلي قوائم المرشحين للأفضل في أفريقيا لعام 2023:

أفضل لاعب:

المغربي أشرف حكيمي.

المغربي سفيان أمرابط.

المغربي يوسف النصيري.

المغربي ياسين بونو.

المصري محمد صلاح.

الجزائري رياض محرز.

السنغالي ساديو ماني.

النيجيري فيكتور أوسيمين.

الكاميروني فينسنت أبوبكر.

الكاميروني فرانك أنغوسيا.

🇩🇿✖️1

🇨🇲✖️2

🇪🇬✖️1

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️1 🔟 لاعبين يتنافسون من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 🌟#CAFAwards2023 pic.twitter.com/VUIHas3kuh — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

أفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو.

المصري محمد الشناوي.

الكاميروني أندريه أونانا.

السنغالي إدوارد ميندي.

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز.

قدموا ما يستحق الإشادة ✨ المرشحون في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية 🌍#CAFAwards2023 pic.twitter.com/qzGDcXlX1f — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

أفضل لاعب صاعد:

المغربي بلال الخنوس.

المغربي عبد الصمد الزلزولي.

السنغالي أمارا ضيوف.

السنغالي لاني كامارا.

البوركيني دانعو واتار.

أفضل مدرب:

المغربي وليد الركراكي.

الجزائري عبد الحق بن شيخة.

السويسري مارسيل كولر.

السنغالي أليو سيسيه.

البلجيكي توم سينتفيت.

أفضل منتخب:

المغرب.

السنغال.

غينيا الاستوائية.

موريتانيا.

غامبيا.

أفضل ناد: