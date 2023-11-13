صاروخية دي ماركو لاعب إنتر تنافس على جائزة "بوشكاش" لهدف العام

في الدقيقة 43 من مواجهة إنتر ميلان وفروزوني بالدوري الإيطالي لكرة القدم، سجل الإيطالي فيدريكو دي ماركو أحد أجمل الأهداف في الدوريات الأوروبية، ومن المؤكد أنه سينافس على جائزة "بوشكاش" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأجمل هدف في العام.

ووصلت الكرة للدولي الإيطالي من منتصف الملعب، وسار بها عدة خطوات، ثم أرسل كرة ساقطة من مسافة بعيدا جدا سكنت مرمى حارس فروزوني، معلنة عن الهدف الأول للنيراتزوري الذي فاز في المباراة بهدفين دون رد على ملعب "سان سيرو".

وأضاف التركي هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر -الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في مختلف المسابقات- إلى 31 نقطة، ليعتلي الصدارة من جديد، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

وبات هذا الانتصار العاشر لإنتر في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.

في المقابل، توقف رصيد فروزوني، الذي تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم في البطولة، عند 15 نقطة في المركز الـ12.