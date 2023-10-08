"أبو عبيدة أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي".. طارق ذياب يتغنى بإنجازات المقاومة في "طوفان الأقصى"

اقتحم أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عالم التدريب وبات أفضل مدرب بالعالم في كرة القدم، متفوقا على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بحسب المحلل الكروي التونسي طارق ذياب.

وخلال الإستوديو الذي سبق فوز ريال مدريد برباعية نظيفة على أوساسونا في الدوري الإسباني، يسأل مذيع في شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية المدرب واللاعب التونسي والمحلل الرياضي في الشبكة الرياضية عن رأيه بمباراة ريال مدريد، ليأتي الجواب من ذياب أن "اليوم اكتشفنا مدربا جديدا، شاهدنا الكرة الشاملة (في إشارة إلى طوفان الأقصى)، أبو عبيدة علمنا الكرة الشاملة وهي الهجوم".

وتابع أن "أبو عبيدة مدرب منتخب فلسطين، فهو اليوم لم يكن متحدثا رسميا بل مدربا أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي، واليوم شاهدنا مباراة كبيرة من المنتخب الفلسطيني وإن شاء الله تكمل على خير، لأنهم يستحقون الانتصار".

" المذيع يسأل المُحلل عن مباراة ريال مدريد و عن المدرب كارلو أنشيلوتي ، و المُحلل يُجيب : مباراة شاملة ، أبو عبيــ / ــدة قدّم مباراة شاملة ، أفضل مدرب في العالم ، قدّم مباراة أفضل من غوارديولا ، مبارك للمنتخب الفلسطيني ، هذا ما قاله على الهواء مباشرة ، طارق ذياب " ♥️👏🏻 pic.twitter.com/lKVcPXwKBw — محمود (أبو زياد) (@mahmoudabuziad5) October 7, 2023

وكانت كتائب عز الدين القسام، أطلقت أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، بينما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.