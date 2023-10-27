ضمه مقابل 70 مليون يورو ثم أوقف 10 أشهر.. كيف يتعامل نيوكاسل مع أزمة تونالي؟

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد -اليوم الجمعة- إن لاعب وسط فريقه الإيطالي ساندرو تونالي قد يتمكن من المشاركة في المباراة المقبلة في مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل رغم إيقافه لمدة 10 أشهر لمخالفته قواعد المراهنات في بلاده.

وأعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا -أمس الخميس- إيقاف تونالي لمدة 18 شهرا، بسبب مخالفته قواعد المراهنات الإيطالية على أن تخصص 8 أشهر من مدة الإيقاف لدورات علاجية من إدمان القمار.

وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة "الموقف صعب لأننا لم يصلنا في النادي تأكيد رسمي حتى الآن، سمعنا الأخبار، لكن لم يصلنا شيء من السلطات الإيطالية حتى الآن، لذا نحن في حيرة في انتظار هذا التأكيد الرسمي".

وتابع أن "هناك فرصة كبيرة أن يكون مسموحا له بالمشاركة معنا، هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل فرض الإيقاف".

ويشكل الإيقاف ضربة كبيرة لنيوكاسل الذي تعاقد مع الإيطالي الدولي من ميلان الصيف الماضي مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب إيطالي.

وأكد هاو أن ناديه لم يكن يعلم بارتكاب تونالي (23 عاما) أي مخالفات تتعلق بالرهانات عند التعاقد معه.

وأضاف هاو "بالطبع هناك شعور بالإحباط وخيبة الأمل نتيجة حرماننا من جهود لاعب متميز خلال مدة من الزمن".

وشارك تونالي بديلا خلال هزيمة نيوكاسل 1-صفر في ملعبه أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وإضافة إلى الهزيمة أصيب مهاجما نيوكاسل ألكسندر إيساك وياكوب ميرفي ولن يشاركا في مباراة ولفرهامبتون.