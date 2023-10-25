"لن تسيري وحدك يا فلسطين".. جماهير سلتيك تتحدى عقوبات اليويفا

رفع الآلاف من مشجعي فريق سلتيك الأسكتلندي أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان عرض "التيفو" بألوان علم فلسطين واضحا في النصف الأسفل من للمدرجات قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، وتم رفع نحو 20 علما كبيرا في القسم المجاور قبل ظهور الفريقين، وذلك في إطار دعم جماهير سلتيك للقضية الفلسطينية.

"You'll never walk alone" 🇵🇸 Celtic fans with a massive display of Palestinian solidarity at their Champions League game tonight. pic.twitter.com/LtXvoQSzZf — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 25, 2023

وكانت الآلاف من الأعلام الصغيرة واضحة حول الملعب عندما ظهر الفريقان على أرض الملعب.

كما أنشد قسم كبير من الجماهير أغنية ليفربول الشهيرة "لن تسير لوحدك" والأغنية الإيطالية "بيلا تشياو"، التي تعتبر نشيد مقاومة الثوار الإيطاليين، وعبرا فيهما عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

Despite the @UEFA ban on #Palestine flags, Celtic fans are flying dozens of them and singing Bella Ciao and You'll Never Walk Alone at tonight's @ChampionsLeague match against Atletico Madrid. pic.twitter.com/Qrbwtd61tK — Quds News Network (@QudsNen) October 25, 2023

ومن المؤكد أن يتسبب ذلك في اتخاذ إجراءات تأديبية مشددة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد سلتيك، نظرا لأن الاتحاد القاري سبق أن فرض بالفعل غرامة على النادي بسبب مشجعيه الذين رفعوا أعلام فلسطين في مناسبات سابقة.

وأصدر النادي بيانا لجماهيره في يوم المباراة، بعد أن شجعت جماهير على "رفع علم فلسطين بشجاعة" دعما لغزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين خلّف أكثر من 5 آلاف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ومئات المفقودين.

وجاء في البيان "شهدنا الموت والعنف والدمار في الأراضي المقدسة الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل وجُرح وتشرد آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال".

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)- اليوم الأربعاء "نشهد مأساة ذات حجم مروع، ومع استمرار الأمر يصلي الجميع في سلتيك من أجل جميع الضحايا".

وشدد سلتيك في بيانه "في ظل هذه الخلفية من الصراع والألم، يمكن للرياضة أن تعزز السلام وتظهر الإنسانية والتعاطف مع جميع الذين ما زالوا يعانون".

وأوضح "بالنسبة لمباراة النادي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد هذا المساء سيرتدي لاعبو سلتيك وأتلتيكو مدريد والجهاز الفني شارات سوداء، من باب إظهار الاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع".