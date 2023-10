"لن تسيري وحدك يا فلسطين".. جماهير سلتيك تتحدى عقوبات اليويفا

رفع الآلاف من مشجعي فريق سلتيك الأسكتلندي أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان عرض "التيفو" بألوان علم فلسطين واضحا في النصف الأسفل من للمدرجات قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، وتم رفع نحو 20 علما كبيرا في القسم المجاور قبل ظهور الفريقين، وذلك في إطار دعم جماهير سلتيك للقضية الفلسطينية.

Celtic fans with a massive display of Palestinian solidarity at their Champions League game tonight. pic.twitter.com/LtXvoQSzZf

وكانت الآلاف من الأعلام الصغيرة واضحة حول الملعب عندما ظهر الفريقان على أرض الملعب.

كما أنشد قسم كبير من الجماهير أغنية ليفربول الشهيرة "لن تسير لوحدك" والأغنية الإيطالية "بيلا تشياو"، التي تعتبر نشيد مقاومة الثوار الإيطاليين، وعبرا فيهما عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

Despite the @UEFA ban on #Palestine flags, Celtic fans are flying dozens of them and singing Bella Ciao and You'll Never Walk Alone at tonight's @ChampionsLeague match against Atletico Madrid. pic.twitter.com/Qrbwtd61tK

— Quds News Network (@QudsNen) October 25, 2023