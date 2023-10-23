نشر موقع "ترانسفر ماركت" الألماني المتخصص بأرقام لاعبي كرة القدم وإحصاءاتهم وقيمتهم السوقية نسخة محدثة لقوائم أغلى المهاجمين والمدافعين ولاعبي خط الوسط والحراس في العالم حاليا.

ويدخل في تحديد قيمة اللاعب السوقية، عدة عوامل في مقدمتها أداؤه مع فريقه ومنتخب بلاده وسنه وعقده مع الفريق وأرقامه.

ويصدر الموقع المرموق تحديثات دورية على قائمته.

نبدأ مع قائمة أغلى المهاجمين في العالم التي يتصدرها -من دون مفاجآت- النجمان النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بـ180 مليون يورو لكل لاعب.

وتاليا أغلى 10 مهاجمين في العالم:

النرويجي هالاند (23 عاما): 180 مليون يورو

180 مليون يورو الفرنسي مبابي (24 عاما): 180 مليون يورو

180 مليون يورو البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عاما، ريال مدريد): 150 مليون يورو

150 مليون يورو الإنجليزي بوكايو ساكا (22 عاما، أرسنال): 120 مليون يورو

120 مليون يورو النيجيري فيكتور أوسمين (24 عاما، نابولي): 120 مليون يورو

120 مليون يورو الإنجليزي فيل فودين (23 عاما، مانشستر سيتي): 110 ملايين يورو

110 ملايين يورو الإنجليزي هاري كين (30 عاما، بايرن ميونخ): 110 ملايين يورو

110 ملايين يورو البرازيلي رودريغو (22 عاما، ريال مدريد): 100 مليون يورو

100 مليون يورو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (26 عاما، إنتر ميلان): 100 مليون يورو

100 مليون يورو البرتغالي رفاييل لياو (24 عاما، ميلان): 90 مليون يورو

أما قائمة أغلى لاعبي خط الوسط، فيسيطر عليها لاعبو الليغا الإسبانية:

الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما، ريال مدريد): 150 مليون يورو

150 مليون يورو الألماني جمال موسيلا (20 عاما، بايرن ميونخ): 110 ملايين يورو

110 ملايين يورو الإسباني بيدري (20 عاما، برشلونة): 100 مليون يورو

100 مليون يورو الإنجليزي ديكلان رايس (24 عاما، أرسنال): 100 مليون يورو

100 مليون يورو الأوروغوياني فيدي فالفيردي (25 عاما، ريال مدريد): 100 مليون يورو

100 مليون يورو الإسباني رودري (27 عاما، مانشستر سيتي): 100 مليون يورو

100 مليون يورو الإسباني غافي (19 عاما، برشلونة): 90 مليون يورو

90 مليون يورو الفرنسي كامافينغا (19 عاما، ريال مدريد): 90 مليون يورو

90 مليون يورو الإكوادوري مويسيس كايسيدو (21 عاما، تشلسي): 90 مليون يورو

90 مليون يورو الفرنسي تشاوميني (19 عاما، ريال مدريد): 90 مليون يورو

ولا عجب أن يحل لاعبان من مانشستر سيتي في المركزين الأول والثاني لقائمة أغلى المدافعين في العالم وذلك بسبب "عشق" مدرب الفريق بيب غوارديولا لتجميع لاعبي الدفاع في الفريق والذي أنفق مئات ملايين الدولارات لتعزيز خط دفاع "السيتيزنز".

وأغلى المدافعين في العالم هم:

الكرواتي غفارديول (21 عاما، مانشستر سيتي): 80 مليون يورو

80 مليون يورو البرتغالي لويس دياز (26 عاما، مانشستر سيتي): 80 مليون يورو

80 مليون يورو الفرنسي ويليام صليبا (22 عاما، أرسنال): 70 مليون يورو

70 مليون يورو الكندي ألفونسو ديفيز (22 عاما، بايرن ميونخ): 70 مليون يورو

70 مليون يورو الهولندي دي ليخت (24 عاما، بايرن ميونخ): 70 مليون يورو

70 مليون يورو الأوروغوياني رونالد أراوخو (24 عاما، برشلونة): 70 مليون يورو

70 مليون يورو البرازيلي إيدير ميليتاو (24 عاما، ريال مدريد): 70 مليون يورو

70 مليون يورو البرتغالي نونو مينديز (21 عاما، باريس سان جيرمان): 65 مليون يورو

65 مليون يورو المغربي أشرف حكيمي (24 عاما، سان جيرمان): 65 مليون يورو

65 مليون يورو الإنجليزي ألكسندر أرنولد (25 عاما، ليفربول): 65 مليون يورو

وكان مفاجئا احتلال البرتغالي دييغو كوستا حارس مرمى بورتو قائمة أغلى الحراس في العالم متفوقا على أسماء كبيرة وتلعب بأقوى الأندية في العالم.