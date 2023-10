رفض الاحتفال ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.. الداغستاني مخاشيف يدعم فلسطين

دقائق معدودات كانت كافية للمصارع الداغستاني إسلام مخاشيف للفوز على متحديه الأسترالي أليكسندر فولكانوفسكي بالضربة القاضية، ليتوج بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي).

Never ever think about rematch again 💀pic.twitter.com/pJrvyczL8G

