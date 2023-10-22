رياضة

رفض الاحتفال ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.. الداغستاني مخاشيف يدعم فلسطين

Islam Makhachev reacts after defeating Charles Oliveira in the lightweight championship at the Ultimate Fighting Championship (UFC) event at the Etihad Arena in Abu Dhabi on October 22, 2022. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
إسلام رفض الاحتفال بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة بسبب ما يجري في غزة (الفرنسية)
22/10/2023

دقائق معدودات كانت كافية للمصارع الداغستاني إسلام مخاشيف للفوز على متحديه الأسترالي أليكسندر فولكانوفسكي بالضربة القاضية، ليتوج بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي).

والفوز لمخاشيف -الذي يعد وريث مواطنه حبيب نور محمدوف في هذه الرياضة القتالية- ليس مفاجئا في نزالات "يو إف سي"، لأنه أحد أقوى المصارعين حاليا في هذه اللعبة، ولكن ما فعله بعد الانتصار هو الذي لفت الأنظار.

فلقد رفض مخاشيف الاحتفال بنصره بسبب ما يجري في فلسطين، مطالبا "بوقف الجنون الذي يحصل في العالم"، مؤكدا "نحن ندعمك يا فلسطين ونقف إلى جانبك، كلنا معك، أوقفوا ما يجري"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد تسلمه حزام بطولة العالم، توشح مخاشيف بعلم فلسطين الذي أهداه إياه أحد الحضور.

ويذكر أن مخاشيف من ضمن فريق نور محمدوف الذي اعتزل النزالات وتحول إلى التدريب وتحضير الأبطال، ومن بينهم مخاشيف.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي