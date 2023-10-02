كم كانت قيمة ميسي ورونالدو في أوج عطائهما؟

رصد تقرير إسباني القيمة السوقية لأبرز نجوم كرة القدم الذين بلغت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو وأكثر خلال الفترة التي كانوا فيها في أوج عطائهم بالملاعب منهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة (سبورت) الإسبانية وصل هؤلاء النجوم لأقصى قيمة سوقية لهم في عام محدد حسب المواقع المتخصصة في تحديد القيم السوقية للاعبين.

وتتوقف القيمة السوقية للاعب على عدة عوامل، من أبرزها:

العمر

مدى تأثيره في الملعب

مشاركته بالمباريات

وبلغت القيمة السوقية لميسي في عام 2017 -أوج عطائه- عند 180 مليون يورو، في حين وصلت القيمة السوقية لرونالدو في عام 2014 -قمة عطائه- 120 مليون يورو.

وبالطبع كانت قيمة الثنائي -الذي هيمن على لقب الأفضل في كرة القدم العالمية على مدار نحو 15 عاما- أقل من أفضل نجوم الجيل الجديد في ظل قفزة القيم السوقية للنجوم.

وفيما يلي أفضل قيمة سوقية لـ28 نجما بلغت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو وأكثر حسب موقع (ترانسفير ماركت) الألماني:

كيليان مبابي 200 مليون يورو عام 2018.

أرلينغ هالاند 180 مليون يورو عام 2023.

ليونيل ميسي 180 مليون يورو عام 2017.

نيمار 180 مليون يورو عام 2018.

رحيم ستيرلينغ 160 مليون يورو عام 2019.

فينيسيوس 150 مليون يورو عام 2023.

ساديو ماني 150 مليون يورو عام 2019.

محمد صلاح 150 مليون يورو عام 2018.

هاري كين 150 مليون يورو عام 2018.

أنطوان غريزمان 150 مليون يورو عام 2018.

كيفين دي بروين 150 مليون يورو عام 2018.

فيليبي كوتينيو 150 مليون يورو عام 2018.

إيدن هازارد 150 مليون يورو عام 2018.

جيدون سانشو 130 مليون يورو عام 2020.

جود بيلينغهام 120 مليون يورو عام 2023.

بوكايو ساكا 120 مليون يورو عام 2023.

فيكتور أوسيمن 120 مليون يورو عام 2023.

عثمان ديمبلي 120 مليون يورو عام 2019.

كريستيانو رونالدو 120 مليون يورو عام 2014.

A 20 años del debut de Cristiano Ronaldo en la Champions League, les dejamos los 140 goles en su competencia preferida. Disfruten. pic.twitter.com/jAwrerTmEG — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 1, 2023