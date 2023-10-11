ماركا: دياز لم يحسم قراره بشأن ارتداء قميص منتخب المغرب

نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مصادر مقربة من الإسباني من أصول مغربية إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، أنه لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله مع منتخب المغرب لكرة القدم.

وتضيف الصحيفة أن اللاعب المولود في مدينة "ملقا" الإسبانية، يركز على مسيرته الحالية مع "الملكي"، زاعمة أنه لم يقل "نعم" لـ "أسود الأطلس" في الوقت الحالي.

وتشير إلى أن مصادر مغربية تؤكد أن النجم الشاب (24 عاما) قرر بالفعل اللعب للمغرب، وهناك حديث أنه سيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا 2024 المقبلة، التي ستقام في ساحل العاج بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين.

ويواصل الاتحاد المغربي حسم قضية إبراهيم عبد القادر دياز، الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية لأن أحد أجداده مغربي.

وتذكر الصحيفة أنه "في الواقع، كل ما يجري فاجأ اللاعب والمقربين منه لأنه لم يعط أي التزام للمغرب، ومن الواضح أنه إذا كان هناك اتصال محتمل من منتخب (لاروخا) فسيلتحق مباشرة به".

وتابعت أن لاعب "الميرينغي" لا يزال "ينتظر لأن هناك أملا في ارتداء قميص منتخب إسبانيا مجددا".

وبهذا المعنى، تحدث لويس دي لا فوينتي مدرب "الماتادور"، مؤكدا أنه لا يعلم أي شيء عن هذه الأخبار، وأن إبراهيم "يفكر بهذا الأمر (اللعب للمغرب).. كان مع منتخبي إسبانيا تحت 19 و21 عاما ولهذا بحسب علمي أنه يريد اللعب مع إسبانيا)".