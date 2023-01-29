في مخالفة لقانون الاتحاد الدولي.. حجاب لاعبة كرة سلة يتسبب في استبعادها من منافسة رسمية بفرنسا

رفض حكم فرنسي مشاركة سليماتا سيلا (25 عاما) لاعبة كرة السلة في نادي أوبيرفيلييه بالضواحي الباريسية، في المسابقة التي أقيمت بمدينة إسكاودين شمالي فرنسا، بسبب ارتدائها الحجاب.

ورغم أن المسابقة أقيمت أوائل يناير/كانون الثاني 2023، فإن وسائل الإعلام المحلية لم تسلط على الحادثة الضوء إلا قبل يومين، حين كشفت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2023، أن حكم المباراة أصرّ قبل إحدى المباريات على بقاء سيلا -لاعبة كرة السلة المحترفة منذ 13 سنة والتي ارتدت الحجاب قبل 3 سنوات فقط- على دكة البدلاء وعدم دخولها.

سيلا وصفت ما يحدث معها بأنه "ظلم"، قائلة "في حين أن الحجاب الرياضي يرتديه العديد من اللاعبات في جميع أنحاء العالم، فإن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة يحظره على اللاعبات في المنافسة. ومع ذلك، فإن أولمبياد باريس 2024 سيسمح للاعبات الأجنبيات فقط بذلك".

« Je me suis sentie humiliée » : basketteuse depuis 10 ans, Salimata a été exclue du terrain à cause de son voile

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وقالت سيلا للصحيفة الفرنسية إنها شعرت بالإهانة بعد هذا القرار "وهي التي بذلت مجهودات كبيرة في التدريبات من أجل مساعدة زميلاتها على الفوز في اللقاء وقطعت طريقا طويلا نحو أوت دوفرانس (مكان المباراة)".

من جانبه، أكد رئيس النادي سبستيان ماري سانت في تصريحات صحفية أن سليماتا سيلا تُعدّ من أعمدة الفريق التي يعول عليها من أجل التقدم في المنافسات، وتحقيق الألقاب، موضحا أنه "لا يمكنه التصديق أن المسؤولين منعوها من المنافسة".

وفي صيف عام 2022، مُنعت ديابا كوناتي لاعبة كرة السلة الفرنسية التي تدرس وتلعب في الولايات المتحدة الأميركية، من اللعب في فرنسا خلال "البطولة المفتوحة" (Open Plus) التي نظمها الاتحاد الفرنسي في بوليجوين (لوار أتلانتيك) بسبب ارتدائها الحجاب أيضا.

هل الحجاب ممنوع في القوانين الدولية لكرة السلة؟

في الرابع من مايو/أيار 2017، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، السماح للاعبات بارتداء الحجاب في المباريات، بعد عملية مراجعة انطلقت في سبتمبر/أيلول 2014 عقب انسحاب منتخب قطر للسيدات من بطولة الألعاب الآسيوية.

وانسحب الفريق القطري لكرة السلة للسيدات، من مباراة له بدور المجموعات أمام نظيره المنغولي ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية بمدينة إنشيون الكورية الجنوبية بعد رفض السماح لهن باللعب وهن يرتدين الحجاب أو أي غطاء آخر للرأس لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي السنة ذاتها، أُرغم 6 لاعبين من السيخ يمثلون الهند على خلع عمامتهم التقليدية قبل استخدام أربطة مطاطية لشعرهم.

وقال الاتحاد في بيان "أقر المكتب المركزي الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية الذي يجيز ارتداء اللاعبات الحجاب"، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة تم تطويرها "لتقليل خطر الإصابة والحفاظ على توحيد اللون مع بقية المعدات والملابس".

وبدأ العمل بالقرار الجديد، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد تصديقه من الجمعية العمومية لـ"فيبا".

يذكر أنه في كرة القدم، سمح مجلس اتحاد كرة القدم (إيفاب) الذي يسن قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم، رسميا في مارس/آذار 2014 ارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات.

ويعد الاتحاد الفرنسي لكرة السلة والاتحاد الفرنسي لكرة القدم الهيئتين الرياضيتين الوحيدتين اللتين تمنعان ارتداء الحجاب في منافساتهما، وعلى المستوى العالمي تعد فرنسا استثناء، وكذلك حتى على المستوى الأوروبي.