ميّز الكرة النسائية.. الفيفا يعلن جدول مباريات مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، اليوم الخميس، عن جدول مباريات مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في دورة الألعاب الأولمبية القادمة "باريس 2024".

وستبدأ المسابقتان -اللتان تضمان 12 منتخبا في فئة السيدات و16 منتخبا في فئة الرجال- في 24 يوليو/تموز 2024. ويسدل الستار عليهما لأول مرة في تاريخ البطولة بنهائي السيدات الذي سيقام في العاشر من أغسطس/آب على ملعب حديقة الأمراء.

وكان المعتاد في النسخ السابقة أن تختتم مسابقتا كرة القدم بإقامة المباراة النهائية لمسابقة الرجال، لكن في باريس 2024 سيكون نهائي مسابقة السيدات هو آخر مباراة في البطولتين، وذلك في ميزة غير مسبوقة للكرة النسائية، على أن يقام نهائي الرجال قبله بيوم (في التاسع من أغسطس/آب). كما ستشهد مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية سابقة أخرى، حيث لن تقام مباراتان في اليوم نفسه على ملعب واحد.

وفي تعليقه على الإعلان عن جدول المسابقتين، أكد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، أن نسخة باريس 2024 ستكون رائعة، لافتا إلى أن مسابقة السيدات ستحظى للمرة الأولى بشرف بأن تكون ختام البطولتين، كما ستقام كل مباراة على حدة من دون أن تقام مباراتان في اليوم نفسه على ملعب واحد.

وأوضح إنفانتينو أن تنظيم المسابقتين في فرنسا هو أمر مثير للغاية، بالنظر إلى ما تمتاز به من تاريخ عريق في إفراز نخبة من لاعبي ولاعبات كرة القدم، وسبق لها استضافة بعض من أفضل نسخ كأس العالم، من بينها النسخة السابقة من كأس العالم للسيدات عام 2019، بالإضافة إلى افتتاح الفيفا مؤخرا مكتبا له في العاصمة الفرنسية باريس من أجل توفير خدمة أفضل للاتحادات الوطنية.

ويُشير جدول المسابقتين إلى أنه بالإضافة إلى إقامة 11 مباراة في باريس، فإن سكان 6 مدن أخرى ستتاح لهم فرصة مشاهدة مباريات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، وهي: بوردو، وليون، ومرسيليا، ونيس، وسان إتيان ونانت.

وقد تَقرر أن تستهل فرنسا حملتها في مسابقة الرجال في 24 يوليو/تموز بمارسيليا، بينما سيبدأ منتخب فرنسا للسيدات مشواره في البطولة في 25 يوليو/تموز بليون على الملعب نفسه الذي احتضن مباراتي نصف النهائي، ومباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2019.

أما مباراتا النهائي فستحتضنهما العاصمة الفرنسية باريس، بينما ستقام مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع للرجال والسيدات في نانت وليون على الترتيب، وستقام مباريات نصف نهائي المسابقتين في ليون ومارسيليا، على أن تحتضن كل مدينة إحدى مباراتي نصف نهائي السيدات، وإحدى مباراتي نصف نهائي الرجال.