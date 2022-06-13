استخرج العداء البريطاني ريكي لايتفوت كل قوته الهائلة وفاز بماراثون أمام الخيول لمسافة 22 ميلا (35 كيلومترا) في ويلز، ليصبح أول إنسان يتفوق على الحيوان في مثل هذا السباق منذ 15 عاما.

ونجح لايتفوت (37 عاما) في عبور خط النهاية بعد ساعتين و22 دقيقة و23 ثانية السبت الماضي، ليتفوق على الجواد "لين هاوس بوي" بقيادة كيم ألمان الذي جاء متأخرا بفارق دقيقتين وثانية واحدة.

وهذه المرة الثالثة فقط في 41 عاما في تاريخ السباق التي يتفوق فيها إنسان على حصان.

وعادَل لايتفوت بذلك إنجاز فلوريان هولتينغر في 2007، وكذلك العداء كيو لوب الذي فعلها قبله بـ3 سنوات.

وأقيم الماراثون بمشاركة 1200 عداء في منافسة مع فريق من 60 حصانا لمسافة 35 كيلومترا.

وحصد لايتفوت جائزة قدرها 3500 جنيه إسترليني (4265 دولارا) وقال مازحا إنه قد ينافس في السباق الوطني الكبير للخيول!