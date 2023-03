عبد الحق نوري حاضر في احتفالات "أسود الأطلس" بالتأهل وأياكس يعلق

نشر نادي أياكس الهولندي -على حسابه في تويتر- صورة للاعبي منتخب المغرب، وهم يرفعون قميص مواطنهم لاعب النادي السابق عبد الحق نوري، وذلك عقب التأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعلّق النادي الهولندي على صورة المنتخب المغربي، قائلًا "في هذه الأثناء في كأس العالم"، وأرفق معها صورة تعبيرية تشير إلى التضامن مع اللاعب المصاب.

وكان نوري قد تعرّض لأزمة قلبية في يوليو/تموز 2017، أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودّيّة ضدّ فيردر بريمن الألماني في النمسا، دخل على إثرها بغيبوبة نتيجة ضرر دائم في الدماغ.

وبقي نوري في حالة غيبوبة لفترة طويلة، وتتولّي عائلته مهمة رعايته في المنزل منذ خروجه من المستشفى بعد أشهر من الحادثة، على أمل أن تتحسّن حالته الصحية.

وأشاد مغردون -عبر تويتر- بتلك اللقطة من قِبل لاعبي أسود الأطلس، معبّرين عن أمنياتهم القلبية للاعب المصاب بالشفاء.

الله يشفيك يا نوري how can you not love such respectable squad in the middle of of their happiness they didn’t forget Nouri https://t.co/OMyUm9AYxV

