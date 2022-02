توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي لاتفاق بشأن التعويض المستحق للاعب المغربي عبد الحق نوري الذي تعرض لإصابة خطيرة قبل سنوات.

وتعرض نوري (24 عاما) لأزمة قلبية خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو/تموز 2017، وأثرت الإصابة بشكل مباشر على رأسه، فسببت خللا دائما في وظائف المخ، مما أدخله في غيبوبة طويلة استفاق منها بعد نحو 3 سنوات.

وأقرّ النادي الهولندي في وقت سابق بأنه قدم رعاية "غير كافية" للاعب المغربي، وأقر بالمسؤولية عن العواقب.

ونشر أياكس، اليوم الاثنين، بيانا كشف فيه عن التوصل لاتفاق مع عائلة نوري، ينهي خلافا بين الطرفين ويقضي بسحب قضية رفعتها العائلة أمام المحاكم.

وأوضح النادي أن الاتفاق يتضمن منح العائلة تعويضا بقيمة 7.85 ملايين يورو، إضافة إلى التكفل بنفقات علاج ورعاية اللاعب الشاب سواء تلك المتعلقة بالفترة الماضية أو ما يستلزم للعلاج والرعاية مستقبلا.

وقال المدير العام لأياكس إدوين فان دير سار "من الجيد التوصل إلى هذا الاتفاق. كلنا ندرك أن معاناة عبد الحق وأحبائه لم تنته بعد. ولا يزال الوضع محزنًا للغاية، هذا ما نشعر به هنا في أياكس أيضا".

وأضاف "نحن نقدر الطريقة التي تعتني بها الأسرة بعبد الحق ليلا ونهارًا بالكثير من الحب والاهتمام. عندما أزوره، يتم الترحيب بي دائمًا بأذرع مفتوحة من قبل العائلة. هذا ينطبق أيضًا على زملائه الآخرين في أياكس، ونحن نقدر ذلك بشكل كبير".

