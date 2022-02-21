توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي لاتفاق بشأن التعويض المستحق للاعب المغربي عبد الحق نوري الذي تعرض لإصابة خطيرة قبل سنوات.

وتعرض نوري (24 عاما) لأزمة قلبية خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو/تموز 2017، وأثرت الإصابة بشكل مباشر على رأسه، فسببت خللا دائما في وظائف المخ، مما أدخله في غيبوبة طويلة استفاق منها بعد نحو 3 سنوات.

وأقرّ النادي الهولندي في وقت سابق بأنه قدم رعاية "غير كافية" للاعب المغربي، وأقر بالمسؤولية عن العواقب.

ونشر أياكس، اليوم الاثنين، بيانا كشف فيه عن التوصل لاتفاق مع عائلة نوري، ينهي خلافا بين الطرفين ويقضي بسحب قضية رفعتها العائلة أمام المحاكم.

Familie Nouri en Ajax treffen schikking. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 21, 2022

وأوضح النادي أن الاتفاق يتضمن منح العائلة تعويضا بقيمة 7.85 ملايين يورو، إضافة إلى التكفل بنفقات علاج ورعاية اللاعب الشاب سواء تلك المتعلقة بالفترة الماضية أو ما يستلزم للعلاج والرعاية مستقبلا.

وقال المدير العام لأياكس إدوين فان دير سار "من الجيد التوصل إلى هذا الاتفاق. كلنا ندرك أن معاناة عبد الحق وأحبائه لم تنته بعد. ولا يزال الوضع محزنًا للغاية، هذا ما نشعر به هنا في أياكس أيضا".

وأضاف "نحن نقدر الطريقة التي تعتني بها الأسرة بعبد الحق ليلا ونهارًا بالكثير من الحب والاهتمام. عندما أزوره، يتم الترحيب بي دائمًا بأذرع مفتوحة من قبل العائلة. هذا ينطبق أيضًا على زملائه الآخرين في أياكس، ونحن نقدر ذلك بشكل كبير".

Abdelhak Nouri turns 24 today. It was really hard defending against him. Always in our hearts. #StayStrongAppie ♥️ pic.twitter.com/q5fCeLo3GG — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 2, 2021

وأشار فان دير سار إلى أن علاقة أياكس وعائلة نوري ستمتد مستقبلا لتشمل منح كأس عبد الحق نوري سنويا لأفضل لاعب شاب موهوب.

وقال إن أياكس قرر سحب القميص رقم 34 الخاص بنوري وعدم استخدامه مستقبلا إلا بموافقة خاصة من النادي وعائلة اللاعب المغربي، كما سيتم وضع الكرسي الخاص بنوري الذي كان في غرف الملابس، بجوار مدخل المتجر الرئيسي ليتسنى للجميع مشاهدته.

من جانبه، قال محمد نوري والد عبد الحق "مشاركة أياكس والتزامهم كانا مهمين للغاية في كل السنوات التي تلت الحادث الذي تعرض له عبد الحق. كان أياكس جزءا لا يتجزأ من حياتنا".

وكان عبد الحميد شقيق اللاعب عبد الحق قد قال في تصريحات سابقة أدلى بها للتلفزيون الهولندي إن حالة عبد الحق تتحسن تدريجيا منذ استفاقته من الغيبوبة، وهو مقيم في منزل جُهز بشكل خاص لضمان رعايته الطبية، مشيرا إلى أنه لا يزال غير قادر على مغادرة فراشه، لكنه يتفاعل مع أفراد العائلة عبر تحريك حاجبيه أو التبسم.