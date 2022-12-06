شاهد – مبابي في مقر إقامة منتخب المغرب قبل مباراة إسبانيا في كأس العالم 2022

استغلّ نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يوم الراحة الذي حصل عليه مع زملائه في منتخب "الديوك"، من أجل زيارة صديقه وزميله في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، الذي يستعد لخوض مباراة حاسمة مع منتخب بلاده -غدًا الثلاثاء- أمام منتخب إسبانيا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النجم الفرنسي في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المغربي، بينما كان اللاعبان يلتقطان صورًا تذكارية مع مجموعة من المعجبين.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن نجم الكرة الفرنسية لم يزر أشرف حكيمي فقط؛ بل التقى -كذلك- بمجموعة من نجوم المنتخب المغربي، وحفّزهم لتقديم الأفضل قبل الموعد الحاسم أمام إسبانيا.

وتأتي زيارة مبابي لأشرف حكيمي ومنتخب المغرب بعد أن منح مدرب المنتخب الفرنسي لجميع عناصره يوم راحة، حيث سمح لهم بالخروج من المعسكر، ومرافقة عائلاتهم وأصدقائهم للقيام بجولة في قطر.

ومنذ انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية صيف 2021، ارتبط حكيمي بعلاقة صداقة قوية مع مبابي، وظهرت عبر احتفالاتهم المشتركة على المستطيل الأخضر، وفي مشاركة الكثير من نشاطاتهما خارج الملعب عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لمبابي الدور الأكبر في الفوز على بولندا 3-1 في مباراة ثمن النهائي التي جمعت بينهما أمس الأحد، بعد أن أحرز هدفين اثنين، لينفرد بصدارة هدافي الدورة -حتى الآن- برصيد 5 أهداف.

يُشار إلى أن المنتخب المغربي -ممثل الكرة العربية الوحيد في دور الثمن وآخر الآمال الأفريقية في مونديال قطر- سيواجه منتخب إسبانيا على أرضية ملعب المدينة التعليمية، عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.