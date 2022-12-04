لا يكاد يمر يوم من أيام كأس العالم 2022 في قطر -خاصة في الدور الأول- إلا ويخلّف وراءه الكثير من الجدل حول جائزة "رجل المباراة"؛ وذلك بسبب الاختيارات "الغريبة" لبعض اللاعبين، الذين خرج بعضهم ليعبّروا بأنفسهم عن "استغرابهم" من اختيارهم لنيل هذه الجائزة.

فمباشرة مع مباراة بلجيكا الافتتاحية في نهائيات كأس العالم أمام كندا -والتي انتهت لصالح "الشياطين" بهدف دون رد- خرج نجم بلجيكا ومانشتسر سيتي كيفن دي بروين، بتصريح مفاجئ قال فيه إنه "لا يعلم لماذا تم اختياره رجل المباراة؟" في إشارة إلى أنه "ربما لا يستحقها"، قبل أن يعود ويقول إنه "قد يكون للأمر علاقة باسمي" كونه من النجوم اللامعين في البطولة.

طريقة الاختيار

ولم يكن دي بروين هو اللاعب الوحيد الذي يدلي بهذا التصريح، بل إن النجم المغربي حكيم زياش خرج بتصريح مماثل بعد مباراة بلجيكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات، إذ قال في الندوة الصحفية التي تلت تسليمه للجائزة إنه "لا يستحقها"، بينما كانت الترجيحات تميل إلى زميله نور الدين أمرابط، الذي كان نجم اللقاء دون منازع.

هذه التصريحات والاختيارات المثيرة للجدل، جعلت العديد من المتابعين يتساءلون حول المعايير أو الطريقة التي تختار من خلالها هذه الشركة صاحب جائزة أحسن لاعب في المباراة.

وفي ردّ لها عن هذه التساؤلات، كشفت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية، أن اختيار "رجل المباراة" يكون بواسطة تصويت يقوم به مشجعون على موقع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، حيث تتاح لهم إمكانية التصويت بين الدقيقة 66 و88 من المباراة، وبناء على نتائجها يتم اختيار الاسم الفائز.

متوجون بتقييم سيئ

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذه العملية لم تكن موفّقة في الكثير من المباريات، ولطالما خلفّت الكثير من الانتقادات، كما أنها كانت متناقضة تمامًا مع التنقيط الذي يمنحه خبراء الصحيفة للاعبين بعد كل مباراة.

فقد حصل نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، على تنقيط 10/4 في مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في أولى مباريات المجموعة السادسة؛ بسبب ظهوره المتواضع، بينما تم منحه جائزة "رجل المباراة".

رســــمـــيــاً | – لوكا مودريتش رجل المباراة 👏🇭🇷 pic.twitter.com/VSSz1qOkev — كأس العالم قطر 2022 (@world1Cup2022) December 1, 2022

كذلك الأمر بالنسبة لغاريث بيل، في مباراة منتخب ويلز أمام الولايات المتحدة (1-1) حيث حصل على تنقيط 10/4 من خبراء صحيفة "ليكيب"، وتم منحه جائزة رجل المباراة رغم ذلك.

حتى النجم كريتسانو رونالدو فإنه لم يكن يستحق الحصول على جائزة الأفضل في مباراة البرتغال أمام غانا -حسب الصحيفة نفسها- رغم تسجيله لهدف من ضربة الجزاء وتحقيقه لرقم قياسي، كونه أول لاعب يسجّل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، إذ حصل على تنقيط أقل من زملائه برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا.

يحدث هذا في وقت يرى فيه الكثير من المتابعين أن الاختيار يتم بناء على الأسماء اللامعة التي بإمكانها أن تضمن ترويجًا أفضل للشركة الراعية للجائزة.