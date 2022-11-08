البلجيكي دي بروين: مونديال 2022 قد يكون الأخير في مسيرتي وأسرتي وأطفالي سيذهبون إلى قطر

ألمح نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين إلى إمكانية وضع حد لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.

وقبل أيام معدودات من انطلاق النسخة 22 من كأس العالم، أدلى دي بروين بتصريحات صدم فيها عشاقه، مشيرًا إلى أن مونديال قطر قد يكون الأخير له.

وقال دي بروين "أنا الآن في الـ31 من عمري، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل، وبالتحديد خلال 4 سنوات، ومشاركتي في قطر ستكون الثالثة لي".

وأضاف "لا يمكنني الحديث نيابة عن أي شخص آخر، وأعرف جيدًا كم هو رائع المشاركة في كأس العالم، لكني لا أعرف إذا ما كنت سأشارك في مونديال 2026 أو لا".

وواصل نجم مانشستر سيتي قوله "ما أفعله الآن هو التركيز على تحقيق أفضل النتائج في المونديال القادم، والاستعداد له جيدًا، والاستفادة من كل يوم في التدريبات".

وقال "أسرتي وأطفالي سيذهبون (إلى قطر) لحضور المباريات، وهذه المرة الأولى لأطفالي التي يحضرون فيها كأس العالم، سيكون حدثًا مميزًا ولا أود أن يفوّتوه".

وختم دي بروين كلامه "أشعر بحماسة كبيرة، ستكون هذه المشاركة هي الثالثة لي في كأس العالم، وهو أمر مميز للغاية، لأن بطولة مثل هذه يتابعها العالم أجمع".

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

وكان دي بروين أحد عناصر منتخب بلجيكا في مونديال البرازيل 2014، حيث لعب 4 مباريات سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يودّع تلك النسخة بالخسارة من الأرجنتين في ربع النهائي.

وبلغ دي بروين مع زملائه في المنتخب نصف نهائي مونديال روسيا 2018، لكنهم هُزموا من فرنسا بهدف واحد، قبل أن يحققوا المركز الثالث على حساب إنجلترا، وفي تلك النسخة سجّل دي بروين هدفًا وصنع اثنين أيضًا.

ولعب دي بروين مباراته الأولى مع منتخب بلجيكا في 11 أغسطس/آب 2010.

ومنذ ذلك التاريخ ظهر دي بروين مع "الشياطين الحمر" في 93 مباراة دولية، سجّل خلالها 25 هدفًا، وقدّم لزملائه 46 تمريرة حاسمة.