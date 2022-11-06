قرية العنابي.. نافذة جماهير المونديال للتعرف على تاريخ كرة القدم القطرية

الدوحة- "قرية العنابي" موقع رياضي وتراثي جديد تم افتتاحه في الدوحة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم بالشراكة مع متاحف مشيرب، ليصبح وجهة جديدة يرتادها مشجعو المنتخب القطري وكافة جماهير كأس العالم 2022.

وتحتوي القرية على العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على هامش فعاليات كأس العالم، إلى جانب تخصيص معرض توجد فيه أبرز قمصان المنتخب القطري والألقاب التي فاز بها "العنابي"، وتعريف بالأجيال السابقة التي نحتت أسماءها في ذاكرة كرة القدم القطرية.

افتتاح القرية أمس السبت شهد حضور عدد كبير من الجماهير التي أرادت استكشاف القرية والتجول فيها مع أخذ صور تذكارية مع لوحات معروضة تؤرخ لحقب زمنية وكروية لكرة القدم في قطر.

مزج بين الكرة والتراث

بدوره، قال مدير التسويق والاتصال في "مشيرب العقارية" حافظ علي إن افتتاح قرية العنابي في منطقة مشيرب قلب الدوحة يأتي بهدف تقديم مبادرة تاريخية مميزة تحتفي بالكرة القطرية تزامنا مع اقتراب انطلاق فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف علي في تصريح للجزيرة نت أنه من المهم أن يتم ربط الرياضة بالتراث، وهو ما يسمح لزوار كأس العالم بأن يتعرفوا على إنجازات منتخب قطر رياضيا، وصولا إلى تنظيم كأس العالم، مؤكدا وجود صبغة مميزة لمنطقة مشيرب، وهي أنها دائما تحتفي بالتراث القطري، خاصة في ما يتعلق بالجانب المعماري وخاصية هذه المنطقة التي تعتبر مدينة معاصرة وذكية.

وتعد قرية العنابي فرصة مهمة لزوار كأس العالم للتعرف على جانب تاريخي مهم لكرة القدم القطرية منذ نشأتها، وتوجد في موقع سيستقبل عددا كبيرا من الفعاليات المرافقة لمونديال قطر.

مدة وجيزة

وأكد علي أن هذه القرية ستكون فرصة لإعطاء لمحة مميزة لجماهير كأس العالم عن التطور الذي حدث في دولة قطر في آخر 20 سنة، وكيف استطاعت الدوحة في مدة وجيزة أن تحقق إنجازات كبيرة في جميع المجالات.

وستكون قرية العنابي نقطة التقاء للجماهير القطرية للاستمتاع بعروض كرنفالية احتفاء بمشاركة العنابي في المونديال، كما يستطيع الزوار دخول القرية ولعب كرة القدم والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية واليدوية مجانا، مع وجود عروض موسيقية وفنية متنوعة.

#قنا_فيديو |#كأس_العالم_قطر_2022

مدير إدارة التسويق والاتصالات في الاتحاد القطري لكرة القدم : قرية العنابي تحتوي على الكثير من الأنشطة والفعاليات بالإضافة إلى متحف خاص بالمنتخبات الوطنية #قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/rh4Q21E01X — قنا الرياضي (@QNA_Sports) November 5, 2022

ويأتي افتتاح القرية قبل أسبوعين من انطلاق المونديال في إطار الحملة الترويجية التي يقودها اتحاد الكرة القطري لدعم ومساندة المنتخب القطري في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

مؤازرة العنابي

من جهته، قال خالد مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد القطري لكرة القدم مبارك الكواري إن تدشين قرية العنابي تم بالتعاون مع شريك الاتحاد القطري شركة "شل قطر"، والذي يأتي ضمن الخطة التسويقية والإعلامية لدعم ومؤازرة المنتخب القطري في كأس العالم.

وأضاف أنه على ثقة كبيرة "بوقوف جماهيرنا الوفية التي ستكون في الموعد لمؤازرة ودعم المنتخب كما عودتنا في مختلف وقفاتها السابقة، وكذلك الاستمتاع بالفعاليات المختلفة التي ستقدم لها بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين والداعمين".

وثمن الكواري جهود كافة الرعاة والشركاء الرئيسيين للاتحاد والداعمين للمنتخب الوطني من مختلف الجهات والشركات والمؤسسات على مساعيهم الكبيرة التي يقدمونها باستمرار، وتعاونهم المثمر مع كافة الاستحقاقات التي تخص المنتخب وبطولات الاتحاد كافة.