جيرارد بيكيه.. رجل الأعمال الكتالوني وبطل كأس العالم المتهم بالخيانة ورحيل ميسي عن برشلونة

"كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كتالونيون أعطيتموني أيضا كل شيء، الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة، لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".

بهذه العبارات المؤثرة وبنبرة حزينة، أعلن المدافع الإسباني المخضرم لنادي برشلونة جيرارد بيكيه، في مقطع فيديو نشره بصفحته على موقع "تويتر" اعتزاله اللعب نهائيا بعد رحلة استمرت مع كرة القدم ما يقرب 18 عاما.

وبعد أن يخوض يوم الثلاثاء مباراة الجولة 14 للدوري الإسباني لكرة القدم أمام أوساسونا، يسدل الستار على مسيرة كروية كانت بمثابة رحلة طويلة ومثيرة، عرف فيها بطل العالم مع منتخب إسبانيا في 2010 أحداثا فارقة، ليس فقط في مشواره على المستطيل الأخضر وإنما خارج الملاعب وفي علاقاته بالمال والأعمال والنساء وبزملائه اللاعبين، سواء في البلوغرانا أو في منتخب لاروخا.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

وسيعتزل بيكيه بعد مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب الأخير، قبل أن يتوقف الدوري الإسباني لعدة أسابيع بسبب نهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

أسباب الاعتزال

وفي قرار غير متوقع بالمرة، فاجأ بيكيه، جماهير برشلونة وعشاق كرة القدم في العالم بقراره المفاجئ قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء رحلته مع الكرة" ولكنه تعهد بأنه سيعود يوما إلى البيت الكتالوني دون أن يكشف الإطار الذي سيشهد عودته.

وفي الواقع، فإن مسيرة بيكيه مع كرة القدم والتي بدأت في أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة لنادي برشلونة في سنة 1996 مع ثلة من اللاعبين الذين أصبحوا نجوما كبارا بعد سنوات، مثل أندريس أنييستا وكارليس بويول وغيرهما، كانت مثيرة إلى أبعد الحدود، إذ تداخلت فيها الرياضة والاستثمارات وعالم الأعمال بجانب زواجه بالمغنية الكولومبية الشهيرة، "شاكيرا" التي كان مكانها كبيرا في مسيرة بيكيه الرياضة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إعلان بيكيه الاعتزال في هذا الوقت بالذات يعود إلى 4 عوامل أساسية كانت فارقة في اتخاذه قرارا حاسما، أولها أنه وجد نفسه خارج حسابات المدرب "تشافي" حيث كان هذا الموسم بعيدا عن أفضل مستوياته مما جعله يحظى بمكانة ثانوية في الفريق.

ومن جانبه، صرح تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، بأن بيكيه سيرحل عن كرة القدم، مضيفا أنه كان من الصعب عليه أن يخبره أنه لن يكون لديه وقت كثير للعب، وهو ما كان حاسما في قرار الاعتزال بحسب ما نقلته "ماركا" عن تشافي.

وإن كان بيكيه بديلا، إلا أن تشافي اضطر للاعتماد عليه في بعض المباريات المهمة، وأبرزها أمام إنتر بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكنه ارتكب أخطاء فادحة زادت في سخط الجماهير عليه.

وتسببت صافرات جماهير برشلونة ضد المدافع المخضرم، والتي ظهرت بقوة في مباراة فياريال، في دفعه نحو باب الخروج خصوصا بعد أن أهدر الفريق الكتالوني فرصة التأهل للدور ثمن النهائي من دوري الأبطال ونزل للعب في الدوري الأوروبي.

كما كانت معاناة بيكيه بدنيا في الفترة الأخيرة، مؤثرة في قراره الاعتزال، إذ يبدو أن تقدمه في السن (36 عاما) كان له أثر كبير في تعدد إصاباته وتثاقله ومن ثمة قراره الانسحاب.

بيكيه متهم بخروج ميسي

وكان بيكيه تعرض لانتقادات لاذعة خلال العامين الأخيرين، إذ اتهم بأنه السبب الأول لخروج ميسي من برشلونة نحو باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعرض للخيانة من قبل صديقه بيكيه ورئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا قبل الإعلان عن مغادرته العملاق الإسباني.

وفي عام 2021، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي يتهم بيكيه بالخيانة، وبأنه كان سببا في رحيله عن برشلونة، في صيف العام نفسه، رغم العلاقة المميزة التي كانت تربطهما.

وبحسب الصحف الإسبانية فإن ميسي علم من داخل برشلونة، أن بيكيه قال للابورتا إن قضية اللعب المالي النظيف التي تورط فيها برشلونة سيتم حلها بمجرد خروج ميسي.

وتوجهت أصابع الإدانة بشكل تام لبيكيه، بل إن زملاءه وجهوا له انتقادات لاذعة، في حين هاجمته الجماهير خصوصا أن رحيل ميسي جعل الفريق الكتالوني لقمة سائغة في دوري أبطال أوروبا، بدليل أنه لم يحقق الفوز إلا في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، اثنتان أمام دينامو كييف الأوكراني ومثلهما على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي منذ خروج ليونيل ميسي.

رجل أعمال ناجح وصاحب ألقاب بالجملة

ولعب بيكيه في خطواته الأولى في كرة القدم، مع برشلونة وذلك منذ سن العاشرة، قبل أن يغادر في عام 2004 للالتحاق بمانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008، ليعود في العام ذاته إلى نادي برشلونة ويحقق معه 8 ألقاب في الدوري الاسباني، و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا (2009، 2011 و2015)، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات.

أما مع المنتخب الإسباني فقد لعب بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا 2018.

وبجانب نجاحه في كرة القدم مع برشلونة وحتى خلال تقمصه زي مانشستر يونايتد، كان بيكيه رجل أعمال ناجحا، جمع بين الكرة والاستثمارات في قطاعات مثل الزراعة والموضة.

كما استحوذت شركات بيكيه على أسهم نادي أندورا الذي نجح في الصعود إلى الدرجة الثالثة الإسبانية، ولم تقف استثماراته الرياضية عند ذاك الحد، بل شملت شركة لتطوير بطولة كأس ديفيز للتنس مع تزايد الأعمال التجارية للمدافع الإسباني وخاصة بعد تفرغه لها.

لكن نجاح اللاعب، رجل الأعمال، رياضيا ومهنيا، قابله فشل عائلي في السنوات الأخيرة حيث أعلن في يونيو/ حزيران 2022 انفصاله عن المغنية الشهيرة شاكيرا، وهو ما كان له عميق التداعيات على مسيرته مع برشلونة، إذ لم يكن من السهل على اللاعب الذي اتهم بخيانة زوجته وأم ابنيه ومواعدة امرأة أخرى أن يكون بمنأى عن تلك الانعكاسات في أدائه مع البلوغرانا.