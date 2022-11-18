"توكو تاكا" الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022 تزين مهرجان الدوحة للمشجعين

"السلام عليكم خلوا الفرحة بإيديكم.. أبشروا بالخير يجيكم.. السلام عليكم فيفا الحب تهديكم وتحقق أمانيكم"، بهذه العبارات الترحيبية التي تعلن استعداد دولة قطر لاستقبال جماهير كرة القدم واستضافة أضخم تظاهرة كروية في العالم، ينتظر أن يكون مشجعو المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 على موعد مع عرض للأغنية الرسمية لكأس العالم التي تحمل عنوان "توكو تاكا"، والتي يشارك في أدائها 3 فنانين، من بينهم المغنية العربية ميريام فارس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أغنية "توكو تاكا" التي تم إطلاقها بشكل رسمي اليوم الجمعة ستكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وستُقدم الأغنية في مهرجانات المشجعين في الدوحة وفي جميع أنحاء العالم، وكذلك في ملاعب كأس العالم في جميع أنحاء قطر، في حين سيكون أول عرض حيّ لها يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في افتتاح مهرجان الدوحة للجماهير بمشاركة 3 مغنين، وهم مالوما، وميريام فارس، ونيكي ميناج.

وتجمع الأغنية الرسمية للمونديال بين 3 من الأصوات الموسيقية الشهيرة من جميع أنحاء العالم، مما يمثل شمولية اللعبة، حسب بيان الفيفا.

ويؤدي "توكو تاكا" نجوم الموسيقى في العالم نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس، لتكون النشيد الرسمي لحدث كأس العالم، وذلك بهدف إضفاء أجواء فنية على كأس العالم قطر.

ويظهر الفيديو الخاص بأغنية المونديال، وهو من إخراج إدغار ستيفيس وخوان فيليب زوليتا، لقطات من مباريات كرة القدم، ويؤدي مالوما وميريام فارس رقصات في الصحراء، بينما تغني نيكي ميناج في حافلة للمشجعين.

وحسب الفيفا، فإن الأغنية الرسمية -التي تجمع كلماتها بين عدة لغات في العالم- ستكون حدثا يأسر المشجعين وعشاق كرة القدم، وذلك بفضل الموسيقى التصويرية المعتمدة فيها، التي ستضفي مسحة جديدة على أعظم احتفال عالمي لكرة القدم.

وتعرف المغنية نيكي ميناج -المولودة في ترينداد والمقيمة في الولايات المتحدة- بلقب "ملكة الهيب هوب"، بعد أن أصبحت ألبومات مغنية الراب الأكثر مبيعا على الإطلاق في العالم.

أما مالوما، فهو فنان وكاتب أغان من كولومبيا حاز جائزة "غرامي اللاتينية" (Grammy)، في حين أن المغنية الثالثة لـ"توكو تاكا" هي اللبنانية ميريام فارس التي تحظى بعشرات الملايين من المتابعين في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

وسيقدم مالوما وميريام فارس ونيكي ميناج عرضا في الأمسية الافتتاحية لمهرجان المشجعين في الدوحة، الذي سيبدأ في الترحيب بالجماهير بدءا من الرابعة مساء بتوقيت الدوحة السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل يوم من حفل افتتاح المونديال الذي سيبدأ بمباراة قطر والإكوادور.

ويقول مالوما: "أنا سعيد جدا لكوني جزءا من هذه الأغنية الرسمية في كأس العالم، لطالما حلمت بفرصة كهذه، إن تمثيل الموسيقى اللاتينية على هذا المسار العالمي -جنبا إلى جنب فنانتين رائعتين تؤديان باللغتين الإنجليزية والعربية- أمر مميز".

أما المغنية ميريام فارس، فترى أن المشاركة في تأليف وتصميم رقصات (توكو تاكا)، بالإضافة إلى العمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين لديها، "جعلني متحمسة كثيرا لهذه الأغنية التي آمل أن تنقل ثقافة المنطقة والموسيقى العربية إلى العالم بأسره"، حسب قولها.