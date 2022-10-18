منتخب المكسيك في كأس العالم.. حضور مبكر وإنجاز لم يتكرر منذ 1986

كانت المكسيك، إلى جانب البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، من البلدان القلائل التي استضافت كأس العالم مرتين (نسختي 1970 و1986) وفي انتظار نيل شرف استضافة البطولة مرة ثالثة، في تنظيم مشترك مع الولايات المتحدة وكندا عام 2026، يدخل منتخب المكسيك مونديال قطر 2022 بطموحات العودة إلى الواجهة العالمية وتحقيق أول إنجاز في النهائيات خارج الديار.

تاريخ منتخب المكسيك

ظهرت كرة القدم في المكسيك نهاية القرن الـ 19. وعام 1902، أقيمت أول بطولة كرة قدم، وكانت الفرق الرئيسية هي أوريزابا أتلتيك، باتشوكا إيه سي، ريفورما إيه سي.

بعد ذلك بنحو 20 عاما، وفي 23 أغسطس/آب 1922، تأسس الاتحاد المحلي لكرة القدم، وكان أومبرتو جارزا راموس أول رئيس له، في حين يتولى يون دي لويزا بلازاس الرئاسة منذ 2018 وحتى الآن.

وانضم الاتحاد المكسيكي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1929، كما أنه ينتمي لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي منذ 1961.

في يناير/كانون الثاني 1923 تشكل أول منتخب مكسيكي للكرة، وكانت بعض النوادي المحلية مثل باتشوكا وكلوب أميركا نواة لهذا المنتخب الذي فاز في مباراته الأولى بتاريخه على غواتيمالا (3 ـ2). أما مشاركته الأولى دوليا فكانت خلال أولمبياد "أمستردام 1928" في أول نسخة للفيفا والتي أقيمت في صائفة 1930 بأوروغواي، وقد نال شرف خوض مباراة الافتتاح أمام فرنسا.

تاريخ المكسيك بالبطولات القارية والدولية

يعد منتخب المكسيك من أفضل منتخبات منطقة كونكاكاف وأميركا الوسطى، إذ شارك في "الكأس الذهبية" المسابقة القارية الخاصة باتحاد كونكاكاف، في 24 مناسبة من أصل 26 وهو يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 11 لقبا.

وفي أول نسخة سنة 1963 في السلفادور، اكتفى منتخب المكسيك بالدور الأول، لكنه ظهر بقوة في النسخة الثانية (غواتيمالا 1965) ليتوج باللقب بعد تصدر المجموعة النهائية برصيد 9 نقاط أمام غواتيمالا.

وكرر المكسيكيون إنجازهم القاري سنوات 1971 و1977 و1993 و1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015 و 2019، كما بلغوا النهائي في 3 مناسبات كان آخرها النسخة الماضية (2021) عندما خسروا من الولايات المتحدة (صفرـ1).

وفي مسابقة رابطة الأمم لاتحاد الكونكاكاف، بلغ منتخب المكسيك المباراة النهائية في أول نسخة من البطولة سنة 2020، كما شارك في كأس منتخبات أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في 10 مناسبات، وبلغ الدور النهائي في نسخة 1993 عندما خسر من الأرجنتين (1ـ2) وعام 2001 عندما انهزم أمام كولومبيا بهدف دون رد.

وبحكم السيطرة التي فرضتها على مسابقة الكأس الذهبية، كانت المكسيك حاضرة باستمرار في كأس القارات، ولم تغب إلا عن دورات 1992 و2003 و2009، لكنها توجت بلقب النسخة التي استضافتها عام 1999 حين فازت على البرازيل في النهائي (4 ـ3) كما بلغت نصف النهائي أعوام 1995 و2005 و2017.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب المكسيك

أنجبت الكرة المكسيكية العديد من اللاعبين الذين تجاوز إشعاعهم البعد المحلي وبرزوا بالدوريات الكبرى في أوروبا، لكن المهاجم السابق لريال مدريد هوغو سانشيز يظل أيقونة الكرة المكسيكية بالثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي دون منازع.

ولعب سانشيز 58 مباراة مع المكسيك من بينها مشاركته في كأس العالم لكنه تألق بشكل لافت في ريال، وعام 1999 صنفه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بكرة القدم في المركز 26 لأفضل 100 لاعب في تاريخ منتخبات منطقة كونكاكاف، كما أنه يحل رابعا في ترتيب هدافي الليغا الإسبانية على مر التاريخ برصيد 234 هدفا وراء الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والمهاجم تيلمو زارا.

كما برز في صفوف المنتخب المكسيكي نجوم آخرون أبرزهم المدافع كلاوديو سواريز صاحب الرقم القياسي في المشاركات الدولية برصيد 177 مباراة، ورافائيل ماركاز نجم برشلونة السابق (147 مباراة).

وفي مونديالي 1990 و1994 تألق مع منتخب المكسيك عدد من اللاعبين البارزين مثل الحارس صاحب القميص المزركش خورخي كامبوس ولاعب الوسط كارلوس غارسيا والمهاجمين بلانكو ولويس هيرنانديز وغيرهم، قبل ظهور جيل جديد بالألفية الحالية يتقدمه خاريد بورجيتي وخافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو) أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفا.

مشاركات المنتخب المكسيكي بكأس العالم

نال منتخب المكسيك شرف أن يكون أحد طرفي أول مباراة تقام في تاريخ كأس العالم عندما واجه منتخب فرنسا في 13 يوليو/تموز 1930 في مونتيفيدو بمناسبة افتتاح مونديال أوروغواي 1930، وانهزم المكسيكيون في تلك المباراة (1ـ4).

ومنذ تلك النهائيات سجل منتخب المكسيك حضوره باستمرار في المونديال، وتحمل نسخة قطر الرقم 17 في مشاركاته، فضلا عن أنه متأهل آليا للنسخة المقبلة عام 2026.

وخلال مشاركاته الست الأولى بين أعوام 1930 و1966 اكتفى منتخب المكسيك بالدور الأول، لكنه استغل عاملي الأرض والجمهور عند احتضانه مونديال 1970 ليبلغ ربع النهائي قبل أن يخسر من إيطاليا (1-4) وكرر الإنجاز ذاته في مونديال 1986 ونال شرف احتضانه أيضا وخسر أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح.

ومنذ نسخة "أميركا 94" لم يغب منتخب المكسيك عن أي مونديال، لكنه اكتفى في مشاركاته السبع بين أعوام 94 و2018 بالدور ثمن النهائي.

أبرز لاعبي المكسيك بمونديال قطر

تألق في صفوف المكسيك العامين الماضيين عدة لاعبين كانوا وراء تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، وبلوغ نهائي الكأس الذهبية.

ومن أبرز اللاعبين الذين سيحملون لواء الكرة المكسيكية، في قطر، الحارس غيارمو أوشوا (كلوب أميركا)، المهاجم جيراردو أرتياغا (جينك البلجيكي)، إديسون ألفاريز (أياكس الهولندي)، لاعب الوسط مانوال كورونا (إشبيلية الإسباني).

أما نجم المنتخب فهو المهاجم المخضرم أندريس غوادرادو (بيتيس الإسباني) الذي يملك في مسيرته 178 مباراة دولية كأكثر اللاعبين الحاليين مشاركة مع المكسيك، سجل خلالها 28 هدفا.

وفي انتظار مشاركته بمونديال قطر، سيكون غوادرادو من القلائل الذين شاركوا في 5 دورات كأس عالم، السنوات 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

مدرب منتخب المكسيك

يقود منتخب المكسيك المدرب الأرجنتيني جيراردو ماتينو المعروف اختصارا باسم "تاتا مارتينو" وذلك منذ يناير/كانون الأول 2019.

ودرب مارتينو (59 عاما) بداية مسيرته التدريبية أندية من الدرجة الثانية بالأرجنتين، لكن تجربته الأولى الكبيرة كانت بين 2007 و2011 حين تسلم مقاليد منتخب باراغواي قبل أن يدرب برشلونة الإسباني موسم 2013- 2014 ثم منتخب الأرجنتين بين عام 2014 و2016.

وبلغ مارتينو مع منتخب الأرجنتين نهائي كوبا أميركا في مناسبتين متتاليتين عامي 2015 و2016 لكنه فشل في إحراز اللقب بعد الهزيمة في النهائي أمام منتخب تشيلي، ونجح بالمقابل في قيادة المكسيك للتتويج بلقب الكأس الذهبية عام 2019 وبلوغ الدور النهائي عام 2021.

جدول مباريات المكسيك بكأس العالم 2022

وضعت قرعة مونديال قطر منتخب المكسيك في الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتينين وبولندا والسعودية.

وتستهل المكسيك مشاركتها يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني بملاقاة بولندا في ملعب 974، وبالجولة الثانية تواجه الأرجنتين يوم 26 من نفس الشهر في ملعب لوسيل، على أن تختتم الدور الأول أمام السعودية يوم 30 بملعب لوسيل.