ميسي يستعد للمشاركة بأولى مبارياته مع سان جيرمان.. تذاكر نفدت وتأهب رياضي وأمني وإعلامي

يبدو أن انتظار جماهير باريس سان جيرمان خاصة وكرة القدم عامة لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان وصل إلى نهايته السعيدة.

وحسب صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب الفريق الباريسي، يفكر في منح ميسي دقائق لعب قليلة في المواجهة المقبلة للفريق أمام مضيفه "ريمس" الأحد المقبل، وذلك قبل التحاق ميسي بمعسكر منتخب بلاده الشهر المقبل الذي يستعد لمواجهات عدة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتضيف الصحيفة أن هذه اللحظة التاريخية تثير حماسة لا تصدق في ملعب "ريمس"، إذ بيعت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية 6 آلاف تذكرة في 4 أيام، والملعب الذي يتسع لأكثر من 20 ألف شخص سيكون مكتظا. وجاءت طلبات شراء التذاكر من مختلف دول العالم بينها: تشيلي، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، ومصر، والهند، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

وتراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 35 و100 يورو في السوق السوداء، وبعضهم تحدث عن أنه دفع بالفعل 400 يورو للعثور على تذكرة، فالأمر بات أشبه بالـ"بحث عن إبرة في كومة قش"، حسب الصحيفة الفرنسية.

وكشفت الصحيفة أنه "للتعامل مع الحدث، عقد نادي ريمس اجتماعا أمس الاثنين مع المحافظ لبحث تأمين الملعب ومحيطه أمنيا، وستكون المنطقة المحيطة بالملعب مغلقة بالكامل اعتبارا من صباح الأحد".

ويقول الأمين العام لاتحاد الصحفيين الرياضيين في فرنسا، ألكسندر أودابرام، إننا "لم نر شيئًا كهذا مطلقا؛ وصلنا إلى رقم تاريخي بعدد الصحفيين الذين يريدون تغطية المباراة. في 2013 عندما لعب بيكهام أولى مبارياته مع سان جيرمان، كان هناك 113 صحفيًّا بمن في ذلك المصورون، واليوم هناك 122 طلبا بالفعل وبقيت أيام على المباراة".

وتابع أن هناك "78 وسيلة إعلام أجنبية ستغطي اللقاء؛ بينها صحف ووسائل إعلام عالمية ودولية".

ونقلت الصحيفة المتخصصة عن جيريمي بوزوس مدير الاتصالات في نادي ريمس قوله إن "هاتفي لم يهدأ منذ بدأت الشائعات عن المباراة الأولى لميسي؛ وتلقيت طلبات عدة لمقابلات مع رئيس النادي والمدرب أوسكار غارسيا خريج أكاديمية (لاماسيا) ولاعب برشلونة السابق، كما طُلبت مني مقابلات مع لاعبي الفريق".

ومع إصابة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بالكتف فإنه سيغيب أسابيع قليلة، ويريد بوتشيتينيو إشراك الثلاثي المرعب، ميسي ونيمار وكليان مبابي، معا في مباراة واحدة لخلق مزيد من الانسجام بينهم.