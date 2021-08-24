البث الحي
رياضة

ميسي يستعد للمشاركة بأولى مبارياته مع سان جيرمان.. تذاكر نفدت وتأهب رياضي وأمني وإعلامي

ظهور ميسي الأول مع الفريق الباريسي تحول إلى حدث في فرنسا (رويترز)
ظهور ميسي الأول مع الفريق الباريسي تحول إلى حدث في فرنسا (رويترز)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202104:54 PM (مكة المكرمة)

يبدو أن انتظار جماهير باريس سان جيرمان خاصة وكرة القدم عامة لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان وصل إلى نهايته السعيدة.

وحسب صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب الفريق الباريسي، يفكر في منح ميسي دقائق لعب قليلة في المواجهة المقبلة للفريق أمام مضيفه "ريمس" الأحد المقبل، وذلك قبل التحاق ميسي بمعسكر منتخب بلاده الشهر المقبل الذي يستعد لمواجهات عدة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتضيف الصحيفة أن هذه اللحظة التاريخية تثير حماسة لا تصدق في ملعب "ريمس"، إذ بيعت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية 6 آلاف تذكرة في 4 أيام، والملعب الذي يتسع لأكثر من 20 ألف شخص سيكون مكتظا. وجاءت طلبات شراء التذاكر من مختلف دول العالم بينها: تشيلي، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، ومصر، والهند، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

وتراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 35 و100 يورو في السوق السوداء، وبعضهم تحدث عن أنه دفع بالفعل 400 يورو للعثور على تذكرة، فالأمر بات أشبه بالـ"بحث عن إبرة في كومة قش"، حسب الصحيفة الفرنسية.

وكشفت الصحيفة أنه "للتعامل مع الحدث، عقد نادي ريمس اجتماعا أمس الاثنين مع المحافظ لبحث تأمين الملعب ومحيطه أمنيا، وستكون المنطقة المحيطة بالملعب مغلقة بالكامل اعتبارا من صباح الأحد".

ويقول الأمين العام لاتحاد الصحفيين الرياضيين في فرنسا، ألكسندر أودابرام، إننا "لم نر شيئًا كهذا مطلقا؛ وصلنا إلى رقم تاريخي بعدد الصحفيين الذين يريدون تغطية المباراة. في 2013 عندما لعب بيكهام أولى مبارياته مع سان جيرمان، كان هناك 113 صحفيًّا بمن في ذلك المصورون، واليوم هناك 122 طلبا بالفعل وبقيت أيام على المباراة".

وتابع أن هناك "78 وسيلة إعلام أجنبية ستغطي اللقاء؛ بينها صحف ووسائل إعلام عالمية ودولية".

ونقلت الصحيفة المتخصصة عن جيريمي بوزوس مدير الاتصالات في نادي ريمس قوله إن "هاتفي لم يهدأ منذ بدأت الشائعات عن المباراة الأولى لميسي؛ وتلقيت طلبات عدة لمقابلات مع رئيس النادي والمدرب أوسكار غارسيا خريج أكاديمية (لاماسيا) ولاعب برشلونة السابق، كما طُلبت مني مقابلات مع لاعبي الفريق".

ومع إصابة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بالكتف فإنه سيغيب أسابيع قليلة، ويريد بوتشيتينيو إشراك الثلاثي المرعب، ميسي ونيمار وكليان مبابي، معا في مباراة واحدة لخلق مزيد من الانسجام بينهم.

المصدر : الصحافة الإسبانية + ليكيب

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

خبر يحزن راموس.. ريال مدريد الإسباني يمدد التعاقد مع فالفيردي حتى 2027 ويحصنه بمليار يورو

فالفيردي مستمر مع ريال مدريد حتى 2027 (مواقع التواصل)

أساطير النادي الواحد.. وفاء للقميص والجماهير

لعب غيغز 932 مباراة بقميص &#34;الشياطين الحمر&#34; (غيتي)

أفريقيا قدمت أفضل المهاجمين في التاريخ.. تعرف على اثنين منهم

إيتو (يسار) ودروغبا يعدان أفضل مهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية (مواقع التواصل)

نصيحة تيري هنري لمواطنه مبابي بخصوص انتقاله لريال مدريد

هنري (يسار): مبابي يسجل الأهداف وهو لاعب يحترم عقده، هو لم يفعل شيئا سيئا ويرد من خلال الملعب (رويترز)
الأكثر قراءة

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح