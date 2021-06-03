يمتلك الطفل العراقي ياسان سالار (6 سنوات) موهبة فريدة وإمكانيات مميزة على مستوى العراق في السباحة بقدرته على قطع مسافات بعيدة تصل لأكثر من 4 كيلومترات، بالإضافة إلى أنه يجيد شتى أنواع السباحة.

وبعمره الصغير استطاع ياسان أن يحقق ميداليات ذهبية وفضية في بطولات محلية بمدينته السليمانية في إقليم كردستان وعلى مستوى العراق كذلك.

وقد بدأت مسيرة الطفل العراقي عندما كان في الثالثة من عمره على يد المدرب والبطل الدولي كوران كمال الذي يخصص نحو 3 ساعات يوميا لتدريبه على فنون السباحة، متوقعا أن يحقق تلميذه بطولات دولية في المستقبل.

وما يعدّ أكثر غرابة في هذا الطفل أنه بإمكانه أن يسبح لمسافات بعيدة تصل لعشرات الأمتار وهو مقيّد اليدين ومربوط القدمين دون أن يرهقه ذلك، بالإضافة إلى أنه يغوص لعمق 100 متر.