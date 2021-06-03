البث الحي
رياضة|عراق

يطمح بأن يصبح بطلا عالميا.. شاهد – طفل عراقي يقطع مسافات طويلة سباحة وهو مربوط

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
3/6/2021

يمتلك الطفل العراقي ياسان سالار (6 سنوات) موهبة فريدة وإمكانيات مميزة على مستوى العراق في السباحة بقدرته على قطع مسافات بعيدة تصل لأكثر من 4 كيلومترات، بالإضافة إلى أنه يجيد شتى أنواع السباحة.

وبعمره الصغير استطاع ياسان أن يحقق ميداليات ذهبية وفضية في بطولات محلية بمدينته السليمانية في إقليم كردستان وعلى مستوى العراق كذلك.

وقد بدأت مسيرة الطفل العراقي عندما كان في الثالثة من عمره على يد المدرب والبطل الدولي كوران كمال الذي يخصص نحو 3 ساعات يوميا لتدريبه على فنون السباحة، متوقعا أن يحقق تلميذه بطولات دولية في المستقبل.

وما يعدّ أكثر غرابة في هذا الطفل أنه بإمكانه أن يسبح لمسافات بعيدة تصل لعشرات الأمتار وهو مقيّد اليدين ومربوط القدمين دون أن يرهقه ذلك، بالإضافة إلى أنه يغوص لعمق 100 متر.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بيوتنا مفتوحة قبل الفنادق.. طموح عراقي باستضافة "خليجي 25" بعد غياب استمر أكثر من 40 عاما

تترقب الأوساط الرياضية العراقية اجتماع الهيئة العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لحسم ملف استضافة بطولة “خليجي 25” في محافظة البصرة، وذلك عقب الموافقة الأولية التي أعلنها الاتحاد عام 2019.

23/3/2021
المزيد من رياضة

شاهد- بالكوفية والأسماء العربية.. منتخب الجزائر يهزم موريتانيا برباعية ويتضامن مع القضية الفلسطينية

فيغولي سجل هدفين بمرمى موريتانيا في حين سجل بونجاح الهدف الرابع (رويترز)

بالفيديو- تصفيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.. أهداف غزيرة وانتصارات عربية ثمينة

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بهدف عبدالعزيز حاتم بمرمى الهند (رويترز)

بعد موسم كارثي.. أرسنال يستغني عن 8 لاعبين ويعيد المعارين إلى ريال مدريد

أرسنال يسعى لتجديد صفوفه بعد موسم كارثي (غيتي)

بالفيديو.. منتخب تشيلي يسقط طائرة مسيرة ظن أنها تتجسس عليه لصالح غريمه الأرجنتيني

لحظة طرد ميسي بمباراة الأرجنتين وتشيلي بكوبا أميركا 2019 (رويترز)
الأكثر قراءة

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

لاجئة سورية سحرت ملايين الهولنديين بصوتها مهددة بالترحيل

المغنية الشابة حنين قضماني (مواقع التواصل)

تقارير تحدثت عن نقلها أفواجا إسرائيلية إلى سقطرى.. مسؤول يمني يتهم الإمارات بخرق سيادة بلاده

الإمارات والمليشيات التابعة لها طردت القوات الحكومية من جزيرة سقطرى وتجلب سياحا أجانب لها (الجزيرة)

لأول مرة.. العلماء يستمعون إلى ذرتين تتحدثان معا

العلماء تمكنوا من رصد أحاديث الذرات فيما بينها (غيتي)