اكتشاف ثعبان عملاق منقرض بالهند ربما كان الأكبر

يُظهر بحث جديد أجراه الباحثان "ديباجيت داتا" و"سونيل باجباي" من قسم علوم الأرض بالمعهد الهندي للتكنولوجيا بمدينة روركي في الهند، نوعا من الثعابين المنقرضة عاش قبل نحو 47 مليون سنة في ولاية غوجارات بالهند، ومن المحتمل أن يكون هذا الثعبان هو أكبر الثعابين التي عاشت من قبل على الإطلاق، إذ يصل طوله التقديري إلى ما بين 11 و15 مترا. وينتمي هذا الثعبان إلى عائلة ثعابين "مادتسوييد" المنقرضة.

وسُمي الثعبان المُكتشف "فاسوكي إنديكوس" على اسم الثعبان فاسوكي الذي يلتف حول رقبة الإله الأسطوري شيفا.

وذكر البحث الذي نشر في مجلة "ساينتفك ريبورتس" في 18 أبريل/نيسان 2024 أن الحفريات استُخرجت من منجم "باناندرو ليغنيت" في كوتش بولاية غوجارات في الهند وتمثل عمودا فقريا جزئيا للثعبان. ويعود تاريخ الحفريات إلى العصر الأيوسيني الأوسط المبكر منذ نحو 47 مليون سنة، وهي عبارة عن 27 فقرة يبدو أنها لثعبان مكتمل النمو محفوظة بشكل ممتاز، وتشمل الفقرات عددًا قليلا من الفقرات المفصلية.

ويتراوح طول هذه الفقرات ما بين 37.5 و62.7 ملم، وعرضها 62.4 و111.4 ملم، مما يشير إلى جسم أسطواني عريض للثعبان. وبناء عليه قدرت الدراسة أن طول الثعبان ربما يتراوح ما بين 10.9 و15.2 مترا، وهو بذلك أكبر من أطول ثعبان معروف وهو ثعبان "تيتانوبوا" المنقرض والذي كان يبلغ طوله نحو 13 مترا، واكتُشف عام 2009 في حفريات استُخرجت قبل خمس سنوات.

ويقدر الباحثون أن هذا الحجم الكبير لثعبان "فاسوكي" يدل على أنه كان ثعبانا بطيء الحركة، وربما اعتمد آلية حركية مستقيمة. وبسبب حجمه الكبير جدا فإنه لم يكن باحثا نشطا عن الطعام، وكان على الأرجح مفترسا يُمكنه إخضاع فريسته من خلال الانقباض، على غرار "الأناكوندا" الحديثة والثعابين الكبيرة الجسم.

ثعابين مادتسوييد

والمادتسويات ثعابين أرضية منقرضة كانت موجودة منذ نحو 100 مليون سنة من أواخر العصر الطباشيري إلى أواخر العصر البليستوسيني، وعاشت في نطاق جغرافي واسع يشمل مدغشقر وأميركا الجنوبية والهند وأفريقيا والأرخبيل الأوروبي وأستراليا.

وتعتبر من أكبر الثعابين الأرضية على الإطلاق، وتعرّف العلماء على معظم أصنافها من خلال الفقرات العظمية التي اكتشفوها.

وينتمي ثعبان "فاسوكي إنديكوس" إلى سلالة كبيرة من ثعابين المادتسويات التي نشأت في شبه القارة الهندية، وأدى الاصطدام اللاحق بين الهند وآسيا منذ نحو 50 مليون سنة إلى انتشار هذه السلالة عبر القارات من شبه القارة الهندية إلى شمال أفريقيا عبر جنوب أوراسيا.