أجمل مشهد فلكي في 2023.. أين ومتى يمكن أن ترى شهب البرشاويات في دولتك؟

منذ عدة أعوام وهواة الفلك في العالم العربي ينتظرون قدوم 2023 حيث سيتمكنون من رصد زخة شهب البرشاويات بدرجة من النقاء لم يتوفر في الأعوام الماضية، حيث تصادف وجود ضوء القمر الساطع مع ليالي تساقط الشهب.

أما في الليلة الواقعة بين 12 و13 أغسطس/آب المقبل، فإن القمر سيكون هلالا رفيعا يشرق قرب الفجر، مما سيترك الكثير من مساحة الليل مفتوحة لرصد الشهب.

ما زخات الشهب؟

في كل ليلة يمكن لك أن ترى شهابا أو اثنين في السماء، لكن في ليال محددة كل عام تزداد كثافة الشهب بحيث تصل إلى المئات، تلك هي الزخات الشهابية (Meteor Shower).

ولفهم السبب في تساقط تلك الزخات بمعدلات كبرى، تخيل أنك تقود سيارتك على طريق سريع، ثم مررت بسحابة دخان تسببت فيها نار اشتعلت على جانب الطريق. هذا هو ما تفعله الأرض، فبينما تدور حول الشمس، يمكن أن تمر ببقايا بعض المذنبات أو الكويكبات التي تعترض خط سيرها، فتدخل تلك البقايا الصخرية إلى الغلاف الجوي بسرعات شديدة ومع احتكاكها به تحترق محدثة ظاهرة الشهب.

لهذا السبب، فإن زخات الشهب لها مواعيد محددة كل عام تتفق ولقاء الأرض مع تلك البقايا، وتبدأ شهب البرشاويات تحديدا من 17 يوليو/تموز وتنتهي في 24 أغسطس/آب من كل عام، وخلال تلك الليالي يمكن أن ترى عددا من الشهب، حيث تلتقي الأرض ببقايا المذنب "109 بي/ سويفت-تتل".

لكن في أوج تلك الزخة، أي لحظة مرور الأرض في أكبر كم من بقايا المذنب، يمكن رصد حوالي 90-100 شهاب كل ساعة، ويحدث ذلك في الليلة الواقعة بين 12 و13 أغسطس/آب المقبل. وكلما اقتربنا من الصباح كانت معدلات الشهب أكبر، ويجري ذلك على كل دول الوطن العربي، كل حسب توقيته المحلي.

وقد سميت زخة شهب البرشاويات (Perseid Meteor Shower) بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي تبدو الشهب وكأنها تنطلق منه في السماء (مركز الزخة)، وهو كوكبة برشاوس (Perseus constellation).

كيف أرصد شهب البرشاويات؟

تعد زخات الشهب من الظواهر التي لا تتطلب أي أدوات فلكية، فكل ما تحتاجه هو الاسترخاء والتمدد على الأرض ورفع رأسك إلى السماء فوقك تماما ثم الاستمتاع بتأمل الشهب، ومع الرفقة وبعض السمر تكون متابعة الحدث أكثر إمتاعا.

وعادة ما يكون سطح المنزل مكانا مناسبا للرصد، لكن للأسف فإن أضواء المدن تعمينا عن رصد الكثير من الشهب، وفي مدينة مفعمة بالنور قد لا ترى أكثر من 5 شهب كل ساعة. أما في الأماكن النائية، مثل الصحراء أو القرى البعيدة عن المدن، فيمكن لك بسهولة أن ترى الحد الأقصى من شهب البرشاويات لكل ساعة، وهو حوالي 100 شهاب.

وتعد البرشاويات الزخة الأكثر أهمية في الوطن العربي، حيث تكون ضمن أشهر العطلة الصيفية ويتوافق أوجها مع الليل في سماء الوطن العربي، ولذلك ينتظرها محبو السماء من المحيط إلى الخليج ليتمتعوا ببريقها اللامع.