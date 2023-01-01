أهم مصطلحات البيتكوين والعملات المشفرة.. تعرف عليها

العملات المشفرة هي نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي وليس لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.

نشر موقع "ليستى ليست" (listelist) مقالا بيّن فيه أبسط المصطلحات المستخدمة في مجال البيتكوين والعملات المشفرة، حيث أكد الموقع أنه "بغض النظر عن مقدار ما تعرفه عن البيتكوين وتقنية قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) التي تدعمها، فيمكن أن تكون المصطلحات المستخدمة مربكة. لهذا السبب قمنا بتجميع المصطلحات الأكثر استخداما حول العملات المشفرة والبيتكوين من أجلك.

مصطلحات العملات المشفرة والسوق المالي

"فومو" (FOMO): هو اختصار لعبارة "الخوف من الخسارة" (Fear of missing out).

"فاد" (FUD): هو اختصار لعبارة "الخوف وعدم اليقين والشك (Fear, Uncertainty and Doubt).

"إتش أو دي إل" (HODL): ويشير إلى نوع من إستراتيجية الاستثمار السلبي الذي تحتفظ فيه باستثمار لفترة طويلة بغض النظر عن أي تغييرات في السعر أو الأسواق.

"كيه واي سي" (KYC): اختصار لعبارة "اعرف عميلك" (Know Your Customer). وهي المرحلة الأولى التي يجب أن تكتمل فيها منصات تداول العملات المشفرة من أجل التحقق من هوية عملائها.

"سوق الثور" (bull market) وتعني "السوق الصاعد": وتشير إلى سوق تتحرك فيها أسعار العملات المشفرة عموما صعودا لفترة زمنية معينة.

"سوق الدب" (bear market) وتعني "السوق الهابط": يشير إلى السوق التي تكون فيها أسعار العملات المشفرة عموما في اتجاه هبوطي.

"العملة البديلة" (Altcoin): أي عملة مشفرة بخلاف البيتكوين.

"إيه تي إتش" (ATH): تمثل أعلى مستوى سعر وصلت إليه العملة المشفرة.

"إيه تي إل" (ATL): تعني أدنى مستوى سعر وصلت إليه العملة المشفرة.

"إل إيه إم بي" أو "لامبو" (LAMBO): وهو المصطلح المستخدم اختصار لكلمة لامبورغيني، مؤشرا على السرعة التي يتوقعها المرء أن يصبح ثريا، نظرا لظروف السوق الحالية. وغالبا ما تستخدم أيضا، للإشارة إلى العكس: أن شخصا ما يخسر الكثير من المال أثناء فترات الركود.

"الحوت" (Whale): مصطلح يستخدم لوصف المستثمرين أو التجار الأثرياء للغاية الذين لديهم أموال كافية للتلاعب بالسوق.

"سحب البساط" أو "راغ بول" (Rugpull):وتشير إلى إستراتيجية عملة مشفرة وهمية، حيث يتخلى مطورو التشفير عن المشروع ويهربون بأموال المستثمرين.

"المراجحة" (Arbitraj): وتشير إلى الشراء من بورصة ثم البيع لبورصة أخرى إذا كان الهامش بينهما مربحا، حيث تتداول البورصات المتعددة العملة المشفرة نفسها على أي رابط، ويمكنهم القيام بذلك بأسعار مختلفة.

"إلى القمر" (To the Moon): يستخدم المستثمرون هذا المصطلح أو يرسلون رمزا تعبيريا صاروخيا عندما يعتقدون أن العملة المشفرة ستشهد طفرة.

"الشراء عند الانخفاض" (Buy the dip): يشير إلى فكرة شراء العملات المشفرة عندما تنخفض الأسعار لجني الفوائد عندما ترتفع مرة أخرى.

"دي فاي" (DeFi ) وتعني التمويل اللا مركزي: يشير إلى النظام البيئي المتنامي للتطبيقات والخدمات التي تستفيد من تقنية قاعدة البيانات المشتركة "بلوك تشاين" والعملات المشفرة لتوفير خدمات مالية لا مركزية للمستخدمين.

"سي فاي" (CeFi) التمويل المركزي: يقدم منتجات قروض وادخار جديدة تركز على التشفير، ولكن ضمن إطار عمل مركزي تقليدي، حيث ينشئ المستخدمون حسابات ويقدمون بيانات الاعتماد بالإضافة إلى الوصول إلى خدمة العملاء.

"تي إيه" (TA) التحليل الأساسي: هو طريقة لتقييم أصل معين وكذلك التنبؤ بأدائه المستقبلي.

"ميم كوين" (Memecoin): عملة بديلة تعتمد على السخرية، وهي نوع من المزحة في شكل صورة تم تعديلها ومشاركتها بشكل متكرر عبر الإنترنت. مثال على ذلك، عملة "دوغ كوين".

"بي تو بي" (P2P) نظير إلى نظير: يشير إلى معاملة بين شخصين دون تدخل وسيط أو سلطة مركزية.

"بي أو إس" Proof of Stake) (PoS)) إثبات الحصة: ويتضمن البديل الآخر لإثبات العمل مكافأة هؤلاء المُعدِّنِين "الذين يقومون بالتشفير" على توفير قوتهم الحاسوبية للشبكة مقابل استثمار هذا المُعدِّن في العملة المشفرة. لذلك إذا كان المُعدّن لديه 3 رموز، فيمكنه كسب ثلاثة رموز فقط.

"هجوم 51%" (%51 Attack): هجوم الأغلبية الذي يحدث عندما يتم تشغيل أكثر من نصف قوة الحوسبة في الشبكة بواسطة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص. وتتمتع المؤسسة بالسيطرة الكاملة على الشبكة ويمكن أن تؤثر سلبًا على العملة المشفرة من خلال إيقاف التعدين (التشفير) أو تعديل العمليات وإعادة استخدام العملات المشفرة.

"مصيدة الدب" (Bear Trap): يصنعها أشخاص يهدفون إلى التلاعب بسعر أي عملة مشفرة؛ حيث يقوم الجميع ببيع العملة المشفرة في الوقت نفسه، مما يشير إلى أن اتجاه السوق هبوطي.

"النسخ أو الحرق" (Burn): عملية إرسال عملة مشفرة إلى عنوان محفظة لا يمكن الوصول إليها مرة أخرى.

"الشوكة الصلبة" (Hard Fork): شوكة في قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) تتحقق من صحة المعاملات التي تم تصنيفها سابقا على أنها غير صالحة والعكس صحيح. ويجب ترقية جميع العُقَد في الشبكة إلى أحدث بروتوكول حتى تعمل هذه الشوكة.

"المضخة" (Pump): غالبًا ما يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى حركة الأسعار التصاعدية التي يقودها الحيتان الذين استثمروا مبالغ كبيرة من المال في عملة مشفرة.

"ضخ وتفريغ" (Pump and Dump): الممارسة المقيتة المتمثلة في شراء الكثير من العملات المشفرة ثم بيعها بسعر مرتفع لزيادة سعرها وتشجيع الآخرين على الاستثمار.

"التقاسم" (Sharding): طريقة لتمزيق سجل قاعدة البيانات المشتركة بأكمله، بحيث لا تحتاج كل عقدة كاملة إلى نسخة دقيقة.

"عملة مستقرة" (Stablecoin): هي نوع من العملات المشفرة التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وهي مدعومة بأصل احتياطي مثل الدولار أو الذهب.

"إير دروب" (Airdrop): حدث يقوم فيه مشروع قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) بتوزيع الرموز المميزة أو العملات المشفرة المجانية على المجتمع.

"الإغراق" (Damping): عملية إغراق كميات كبيرة من العملات المشفرة في وقت واحد في البورصات مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار نظرا لوجود عرض أكبر من الطلب على عملة مشفرة.

"آي سي أو" (ICO) الطرح الأولي للعملة: الاقتراح الأول للشراء العام وبيع الرموز أو الأصول الرقمية لمشروع قاعدة البيانات المشتركة (بلوك تشين) الناشئ.

"آي دي أو" (IDO) العرض اللامركزي الأول: يشبه "آي سي أو" ولكنه يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المشروع قبل إصداره.

"آي إي أو" (IEO) عرض التبادل الأولي: وهي المرة الأولى التي يتم فيها بيع عملة مشفرة عبر بورصة العملات الرقمية.

"بو بي" Proof of Burn) (PoB)) إثبات الحرق أو النسخ: نوع من خوارزمية الإجماع التي تتطلب من المستخدمين "نسخ" أو تبادل بعض الرموز عن طريق إرسالها إلى عنوان غير قابل للإنفاق، وبالتالي إثبات أنهم مشاركون حقيقيون ونشطون في الشبكة.

"بي تي إف دي" (BTFD) شراء من القاع: غالبا ما يستخدمه مستثمرو بيتكوين الذين يرون أن انخفاض السعر مؤقت، وفرصة جيدة لزيادة أرباحهم على المدى الطويل.

"النصف" (Halving): هو عملية تخفيض مكافآت تعدين البيتكوين إلى النصف بعد أن تم تعدين ما يقرب من 210 آلاف قطعة؛ حيث تستغرق هذه العملية حوالي 4 سنوات.

"ساتوشي" (Satoshi): أحد أكثر مصطلحات البيتكوين فضولا هو ساتوشي، وهو مصطلح يعبر عن معادلة عددية تعادل 0.0001 بيتكوين، وتم تسميتها على اسم ساتوشي ناكاموتو، مؤسس البيتكوين.

"معدل التجزئة" (Hash RATE): هو وحدة قياس قوة المعالجة، ويخبرك بعدد العمليات الحسابية الخاصة بالشبكة التي يتم إجراؤها في الثانية بواسطة شبكة البيتكوين، ويعني معدل التجزئة البالغ 1 تيرا أن الشبكة يمكنها إجراء تريليون عملية حسابية في ثانية واحدة.

"التعدين" (Mining difficulty): أحد المفاهيم الأولى التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر مصطلحات البيتكوين هو التعدين، وهو عملية إنشاء عملات رقمية جديدة عن طريق حل المشكلات الرياضية المعقدة التي يتم التحقق منها بعد ذلك وإضافتها إلى شبكة قاعدة البيانات المشتركة.

"بيتزا" (Pizza): واحدة من أولى معاملات البيتكوين التي حدثت على الإطلاق، ففي عام 2010، دفع مبرمج بيتكوين واحد (قيمته حوالي 40 دولارا في ذلك الوقت) مقابل اثنين من البيتزا.