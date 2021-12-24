كان "تلميذا غبيا" ثم أصبح رائد حركة "هاي-تك" الهندسية الخالدة

ريتشارد روجرز من أشهر المهندسين المعماريين في العالم، ويزخر سجله بحوالى 400 منشأة تتسم بهياكل خفيفة تنتشر فيها العناصر المبنية مسبقا وتجربة مواد طليعية. وهو رائد في حركة "هاي-تك" الهندسية المتميزة من خلال منشآتها الشفافة من الزجاج والصلب.

وقد بنى المهندس المعماري البريطاني ريتشارد روجرز، الذي توفي هذا الأسبوع عن 88 عاما، شهرته العالمية مع تصميمه الثوري لمركز بومبيدو في باريس.

ومن بين المباني الشهيرة التي صممها كذلك هذا المهاجر الإيطالي الحائز جائزة بريتزكر -المسماة نوبل الهندسة المعمارية- سنة 2007، مقر شركة "لويدز" للتأمين ذو الهندسة الفريدة القائم في حي سيتي المالي بلندن منذ 1986.

واستحالت هذه "الكاتدرائية الميكانيكية" من أشهر معالم العاصمة البريطانية، وهي تمثل احتفاء بالآلة والتكنولوجيا.

وقبل تجديد حي مونبارناس في باريس، هندس روجرز مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ والمكاتب في ساحة بوتسدام في برلين، وأحد مباني مطار باراخاس الدولي في مدريد، وكذلك مبنى "ثري وورلد تريد سنتر" في نيويورك "وقبة الألفية" في لندن التي أقيمت لمناسبة احتفالات عام 2000 وأثارت انتقادات لاذعة من الأمير تشارلز.

ونال المهندس المعماري لقب "لورد روجرز أوف ريفرسايد"، وبات منذ 1996 عضوا في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، ضمن صفوف العماليين.

"تلميذ غبي"

ولد ريتشارد روجرز في فلورنسا سنة 1933 لأب طبيب وأم من قدامى تلامذة الروائي والشاعر الأيرلندي جيمس جويس، وهرب مع عائلته من إيطاليا في عهد موسوليني سنة 1938 للإقامة في لندن. واضطرت العائلة لترك شقتها الفلورنسية لتعيش في نزل بائس بلندن.

ويُصنف من رواد حركة "هاي-تك" المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة.

وقال روجرز في مقابلة سابقة مع صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية "كنت متأخرا جدا" في المدرسة، "في تلك الحقبة، لم يكن موضوع عسر القراءة معروفا. كانوا ينظرون إليّ ببساطة على أني تلميذ غبي".

وخدم روجرز المحب للمغامرات، في الجيش البريطاني قبل الالتحاق بصعوبة بالغة بكلية "أركيتكتشرال أسوسييشن سكول" للهندسة المعمارية في لندن المعروفة حينها بمنحاها العصري.

حاز شهادة في الهندسة المعمارية سنة 1962 من جامعة يال بالولايات المتحدة، حيث التقى نورمان فوستر. ولدى عودتهما إلى إنجلترا سنة 1964، أسسا مع زوجتيهما "تيم 4" أو "فريق الأربعة"، وهي شركة معروفة بتصاميمها الهندسية المستوحاة من التكنولوجيا.

روجرز يُصنف من رواد حركة "هاي-تك" المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة (AFP)

ريادة الهندسة المرنة

وسنة 1968، التقى روجرز الإيطاليَّ رينزو بيانو الذي يتشارك معه الميل إلى الهندسة المرنة. وأصبحا صديقين بسرعة، وفاز هذان "الشقيّان" كما كانا يسمّيان نفسيهما، سنة 1971 بمسابقة لوضع هندسة متحف جديد للفن المعاصر في باريس أصبح معروفا لاحقا باسم مركز بومبيدو.

ومع متاهة أنابيب التوصيل الظاهرة بالألوان الأولية والباحة الواسعة المفتوحة، أثار مركز بومبيدو انتقاد بعض الجهات عند تدشينه سنة 1977، حتى أن الرسامة سونيا دولوني قالت إنها تفضل أن تحرق لوحاتها بدل أن تعرضها في المكان الذي شبّهه آخرون بـ"مصفاة نفط".

وأوضح روجرز لصحيفة الغارديان أن "المهندسين المعماريين الشباب سذّج للغاية"، لافتا إلى أن "الصحافة عيّشتنا جحيما، خلال 7 سنوات، لم يُكتب عنا سوى مقالين إيجابيين. لا أعلم كيف استطعنا الخروج من هذا الوضع".

وتزوج المهندس المعماري الدائم الابتسامة مرتين، وفقد أحد أبنائه الخمسة سنة 2011.